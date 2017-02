Wehr Verein Refugees Integrated steht vor neuen Aufgaben

Der Verein Refugees Integrated hat in seiner Hauptversammlung Bilanz der vergangenen zwei Jahre Flüchtlingsarbeit gezogen. Die Unterbringung und Betreuung sei gemeistert, jetzt warten neue Herausforderungen auf den Helferkreis. Dazu zählt die Integration der Flüchtlinge und Wohnungssuche.

Bad Säckingen – Ein Rückblick auf bewegte Zeiten, die Bestätigung des aktuellen Vorstands und ein angeregter Austausch über die sich verändernden Herausforderungen standen bei der Hauptversammlung des Vereins Refugees Integrated auf der Tagesordnung.

Ein insgesamt positives Fazit der vergangenen beiden Jahre zogen der Vorsitzende Frank van Veen sowie Bürgermeister und Vereinsmitglied Alexander Guhl. Nach der überwältigenden Anfangsphase 2015, in der teilweise über 600 Flüchtlinge nach Bad Säckingen kamen, habe sich die Situation aber mittlerweile grundlegend verändert, so van Veen. Jetzt gelte es, "die nächsten Schritte einer angestrebten Integration zu machen", so der Vorsitzende. Arbeitsplätze und Wohnungen würden benötigt, gerade für die vielen Behördengänge und Anträge sei ein langer Atem nötig.

Viel Lob gab es für die neue Integrationsbeauftragte des Landkreises, Antje Maurer. "Hier ist die richtige Frau am richtigen Ort", sagte van Veen. Mehr Einsatz vom Landkreis, besonders in finanzieller Hinsicht, forderte Bürgermeister Alexander Guhl. Das Einsetzen einer Flüchtlingsbeauftragten für 34 Gemeinden sei noch nicht ausreichend, "hier muss noch mehr Geld in die Hand genommen werden". Auch für das Durchhaltevermögen und das anhaltende Engagement der insgesamt 90 Mitglieder und 130 Helfer gab es vom Vorsitzenden und vom Bürgermeister viele lobende Worte. Dass das Engagement auch außerhalb des Vereins gewürdigt werde, so van Veen und Guhl, würden außerdem die anhaltende Spendenbereitschaft und die Einladung des Vereins ins Bundeskanzleramt nach Berlin zeigen.

Bei der anschließenden Wahl zeigte sich, dass auch die Vereinsmitglieder mit ihrem Vorstand sehr zufrieden sind. Der Vorsitzende Frank van Veen, die stellvertretende Vorsitzende Maria Fritz, Kassiererin Maritta Vögtle und der aus beruflichen Gründen abwesende Schriftführer Manuel Knapp wurden unter der Wahlleitung von Bürgermeister Guhl alle einstimmig für weitere zwei Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Zuletzt nutzten die 30 anwesenden Mitglieder die Gelegenheit, sich über den aktuellen Stand der verschieden Gruppen auszutauschen. Besonders der regelmäßige Austausch untereinander solle gefördert werden. Weiterhin bedauerte Maria Fritz mitzuteilen, dass die Kleiderkammer Ende März geschlossen werden müsse, da der Verein keine Lagerräume mehr habe. Dringend Helfer benötige man außerdem noch für die Betreuung von Schwangeren und Familien, so Maria Fritz weiterhin. Hier werden Unterstützung für Behördengängen, Fahrdienste und gemeinsame Aktivitäten gebraucht.

Der Verein

Der Verein Refugees Integrated wurde im November 2014 gegründet, um die zahlreichen neu in Bad Säckingen ankommenden Menschen zu unterstützen und die Diskussion zum Thema Asyl und Flüchtlinge zu versachlichen. Weitere Informationen im Internet (www.refugees-integrated.com) oder beim Vorsitzenden Frank von Veen, Telefonnummer 07761/99 90 20.