BadSäckingen Vanessa Werner: Organistin macht Pause

Bad Säckingen – Die evangelische Gemeinde in Bad Säckingen wird während der nächsten drei Jahre auf ihre Organistin und Chorleiterin Vanessa Werner verzichten müssen, denn sie verabschiedet sich in Mutterschutz und Elternzeit.

Anlässlich des Reformationsjahres hatte sie für den Gottesdienst am Sonntag in der Stadtkirche zusammen mit dem Kirchenchor und dem von Jürgen Thun geleiteten Posaunenchor ein besonderes Musikprogramm einstudiert – nämlich sieben Martin-Luther-Choräle.

Die in Wolfsburg aufgewachsene Vanessa Werner legte noch während ihrer Schulzeit die D-Prüfung für Orgel ab, und ihr Studium absolvierte sie am Konservatorium von Bayreuth. Seit Juli 2010 war sie in der Gemeinde Bad Säckingen tätig. "Sie hat den Kirchenchor ein gutes Stück vorangebracht", lobt Pfarrer Winfried Oelschlegel.

Sie gab Konzerte, und auch ihr Orgelspiel bei der Begleitung der Gottesdienste wurde immer als "inspirierend, abwechslungsreich und modern" empfunden. Jürgen Thun wird weiterhin den Posaunenchor leiten, und als Chorleiter springt Rainer Buess ein. Die Orgeldienste werden Irina Nitzak und Evelyn Schneider übernehmen.

Die Einstudierung der Martin-Luther-Choräle war eine Herausforderung. "Drei oder vier Luther-Choräle kommen in den Gottesdiensten noch häufiger vor, die anderen eigenen sich eher für Fachleute und gut geschulte Chöre", erklärt Pfarrer Oelschlegel.

Die Texte in frühneuhochdeutscher Sprache sind zwar sehr bildhaft, aber für manche der heutigen Besucher nicht mehr unmittelbar verständlich, und die Kompositionen sind teilweise zu anspruchsvoll, als dass die Gemeinde sie ohne Weiteres mitsingen könnte – in diesem Fall wurden die Choräle von den Musikern vorgetragen. Martin Luther übertrug die Liturgie ins Deutsche, orientierte sich aber stärker an der katholischen Messe als etwa die Reformatoren in der Schweiz.

In seiner Predigt wies Pfarrer Oelschlegel auf den großen reformatorischen Durchbruch Luthers hin, auf die von Paulus inspirierte Rechtfertigungslehre, wonach der Mensch alleine durch seinen Glauben vor Gott gerechtfertigt sei.

"Damit haben manche Menschen heute Schwierigkeiten, denn viele stellen sich diese Frage nicht mehr, und der Begriff der Sünde, die noch für Paulus so wichtig war, hat heute an Bedeutung verloren, ebenso wie die Furcht vor der Hölle". Dennoch sei es wichtig, die Wurzeln der reformatorischen Theologie zu kennen, betonte Pfarrer Oelschlegel.