Bad Säckingen Vandalismus am Rheinufer: Mülltonnen in Brand gesetzt und in den Rhein geworfen

Vandalismus am Rheinufer: Mülltonnen in Brand gesetzt und in den Rhein geworfen

Wegen Vandalismus ermittelt die Polizei nach einem Vorfall am Rhein in Bad Säckingen.

Bad Säckingen – In einem Fall von Sachbeschädigung ermittelt derzeit die Polizei. Die Tat wurde in den frühen Morgenstunden des Mittwochs am Rheinufer bei einem Grillplatz begangen. Hierbei wurde ein großer Mülleimer in Brand gesetzt und ein weiterer in den Rhein geworfen. Der angerichtete Schaden samt Instandsetzungskosten beträgt etwa 500 Euro. Wer Hinweise zur Tat und zum Täter geben kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier zu melden (07761/934-0).