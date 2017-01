BadSäckingen VHS Bad Säckingen mit neuem Internet-Auftritt

Rudolf Korhummel kreiert Design für Website. Alexander Guhl ehrt Dozenten für sein ehrenamtliches Engagement.

Bad Säckingen – Die VHS Bad Säckingen hat eine neue Homepage. VHS Dozent Rudolf Korhummel hat der Website ein neues Design mit einer klaren, übersichtlichen Darstellung im Corporate Design des VHS-Verbandes verpasst, das auch auf Tablets und Smartphones läuft. Per Spracheingabe wird auf die VHS verwiesen. Die Vorteile der neuen Website liegen für Nutzer, Kursteilnehmer und die Verwaltung klar auf der Hand: Die Website ist durch die Sortierung und Suchfunktion übersichtlicher, Verwaltungsabläufe wurden deutlich vereinfacht. Wer die Website besucht, wird auf die aktuellen Kurse hingewiesen, sieht durch die stets aktuelle Ampelschaltung, ob es noch freie Plätze gibt. Durch die Warteliste ist eine bessere Bedarfsplanung bei besonders gefragten Kursen möglich, ob beispielsweise Zusatzkurse erforderlich sind. Am Mittwoch wurde Korhummel für sein ehrenamtliches Engagement durch Bürgermeister Alexander Guhl im Rathaus geehrt, im Beisein von Bernd Crößmann, Leiter der VHS Bad Säckingen und Michael Fritz, Fachbereichsleiter EDV.

Die bisherige Homepage der VHS war in die Jahre gekommen. Rudolf Korhummel (60) hatte Anfang 2016 spontan angeboten, die Website der VHS Bad Säckingen ehrenamtlich neu aufzustellen, erzählten Bernd Crößmann und Michael Fritz. Korhummel, der beruflich als Webentwickler (Neue Medien) arbeitet, zeigte sich als prädestiniert für diese Aufgabe. „Wir profitierten von seinem Fachwissen“, freuten sich Crößmann und Fritz. „Ohne sein Hintergrundwissen hätten wir das nicht annähernd so hinbekommen“, ist sich Michael Fritz sicher: „Es ist perfekt.“

„Ich habe praktisch Lego gespielt“, scherzt Korhummel, „und aus 48 000 Modulen von WordPress, einer freien Web-Software, Bausteine in abgeänderter Form verwendet.“ „Diese Bausteine hat Rudolf Korhummel erweitert“, so Michael Fritz. In gemeinsamer Arbeit mit dem Team der VHS entstand so innerhalb von rund drei Monaten eine Homepage, die auch Bürgermeister Guhl schwer beeindruckte.

Die Erstellung einer Homepage über eine Webagentur koste zwischen 5000 und 10 000 Euro, abhängig von der jeweiligen Systemnutzung, schätzt Korhummel. Dass Korhummel der Stadt und der VHS diese Kosten durch sein ehrenamtliches Engagement erspart hat, freut Bürgermeister Guhl und Bernd Crößmann sehr.

Die Volkshochschule

Die Homepage der VHS:

Seit 2006 kooperiert die Volkshochschule Bad Säckingen mit der Volkshochschule in Wehr. Seit dieser Zeit legt die Einrichtung in Bad Säckingen den Schwerpunkt auf Sprachen, Gymnastik sowie EDV und Wehr auf die Kunst. Ebenfalls bezog die Volkshochschule eigene Räume in der Friedrichstraße in Bad Säckingen.