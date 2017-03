Bad Säckingen Urkunde für ein Urgestein des Konditorenhandwerks

Handwerkskammer Konstanz zeichnet Helmut Contrael aus.

Konditormeister Helmut Contrael, langjähriger Pächter des Kurpark-Café Villa Berberich in Bad Säckingen, wurde in dieser Woche von Gotthard Reiner, Präsident der Handwerkskammer Konstanz, geehrt. Als Dank und Anerkennung für seine 65-jährige, erfolgreiche Tätigkeit im Konditoren-Handwerk wurde Helmut Contrael von Gotthard Reiner mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet.

„Das ist eine einmalige Sache. Ich habe noch nie jemanden geehrt, der das so lange gemacht hat“, zeigte sich Gotthard Reiner begeistert. Helmut Contrael sei ein „großartiges Beispiel“ dafür, dass der Beruf Spaß macht. Der Konditormeister habe sechs Jahre lang, von 1988 bis 1994, ehrenamtlich das Amt des Obermeisters in der ehemaligen Innung Konstanz-Schwarzwald-Baar-Waldshut bekleidet. „Sie sind ein ganz toller Botschafter für Ihr Handwerk“, sagte Handwerkskammer Präsident Gotthard Reiner. „Sie sind das beste Beispiel dafür, dass die Altersgrenze flexibler gestaltet werden sollte“, so Reiner, „es sollte einen Anreiz geben auch für junge Menschen.“

Der 80-jährige Konditormeister lernte sein Handwerk im ehemaligen Café Häfner in Bad Säckingen. Nach seinen Lehr- und Wanderjahren, unter anderem in der Confiserie Spillmann in Basel, vervollständigte er seine Ausbildung in Abendkursen, legte in Lörrach die Meisterprüfung ab, machte sich 1968 mit der Übernahme des Café Rössler in Waldshut selbstständig.

Dann die Erfüllung eines Traumes, nachdem der damalige Bürgermeister Günter Nufer und der verstorbene Wirtschaftsminister Rudolf Eberle grünes Licht gegeben hatten: Gemeinsam mit seiner Frau Maria, die vor acht Jahren verstarb, richtete Helmut Contrael 1983 im Erdgeschoss der ehemaligen Fabrikantenvilla Berberich, die eigentlich abgerissen werden sollte, ein Café ein. Welches Schmuckstück das Paar aus dem Café im Stil eines klassischen Kaffeehauses, mit Seidentapeten, passendem Mobilar und Blick auf den herrlichen, weitläufigen Park gemacht hatte, begeisterte den Handwerkskammer-Präsidenten. Ebenso wie die von Contrael selbst hergestellte Schwarzwälder Kirschtorte. Denn der Konditormeister backt auch heute noch täglich „zwischen 30 und 40 Kuchen und Torten, am Wochenende meist noch mehr“, erzählt dieser lachend.

Laut Gotthard Reiner gehe die Tendenz im Handwerk „klar nach oben“, auch bedingt durch die auf junge Menschen abgestimmte Imagekampagne. Im Landkreis Waldshut befänden sich derzeit neun Konditoren Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr, acht im zweiten und zehn im dritten Ausbildungsjahr. Darunter befinden sich kaum noch Hauptschüler, sondern hauptsächlich Realschulabgänger, sogar Abiturienten. Laut Gotthard Reiner seien über zehn Prozent der Auszubildenden im Konditorenhandwerk Abiturienten. Die Handwerkskammer Konstanz verzeichne derzeit einen Zuwachs von 66,7 Prozent bei den neu eingetragenen Lehrverträgen in der Berufsgruppe Nahrungsmittel, erklärte Gotthard Reiner.