Unter Koks und Shit im Straßenverkehr

Bad Säckingen – Zwei am Sonntag von der Polizei in Bad Säckingen kontrollierte Fahrer standen unter Einfluss von Drogen.

Eine Polizeistreife hielt am Sonntagvormittag in der Zähringer Straße eine Ford zu einer Verkehrskontrolle an. Bei dem 24 Jahre alten Fahrer wurden Symptome für eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt. Der Mann gab an, am Vortag Kokain konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest zeigte Spuren von Kokain und Cannabis an. Eine Blutuntersuchung auf Drogen wurde veranlasst, dem Betroffenen wurde untersagt, in den kommenden 24 Stunden ein Kraftfahrzeug zu führen. Auch am Sonntagabend fiel ein weiterer Autofahrer mit Drogensymptomen auf. Die Polizei hatte den Mercedes gegen 21.30 Uhr in Schaffhauser Straße kontrolliert und hierbei bei dem 24 Jahre alten Fahrer Symptome von Drogeneinfluss festgestellt. Der Verdacht wurde durch einen Vortest verstärkt, hier zeigten sich Spuren von Cannabis im Urin des Mannes. Eine Blutentnahme wurde veranlasst.