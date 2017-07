Wehr Unter Drogeneinfluss am Steuer

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße in Wehr stoppten Polizisten eine junge Autofahrerin. Der Frau konnte die Einnahme von Drogen nachgewiesen werden.

Unter Drogeneinfluss war am Freitagmorgen eine Autofahrerin in Wehr unterwegs und geriet auf der Hauptstraße in eine Verkehrskontrolle. Laut Polizeibericht ergaben sich für die Beamten eindeutige Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung der jungen Fahrerin. Da diese jedoch jegliche Mitwirkung zunächst verweigerte, wurde eine Blutprobe richterlich angeordnet. Nach dieser Anordnung war die Fahrerin schließlich doch bereit, einen Urintest zu machen. Da dieser aber wie von den Polizisten erwartet positiv war, konnte sie die bevorstehende Blutentnahme nicht abwenden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Sie wird angezeigt.