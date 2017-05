Bad Säckingen Unmut über neues Logo: Mitglieder des Stadtmarketing-Vereins lehnen Entwurf ab

Die Mitglieder des Stadtmarketing-Vereins lehnen den Entwurf für ein neues Logo ab, weil der Trompeter als Wiedererkennungswert fehlt.

Bad Säckingen – Drei grüne Buchstaben und ein stilisiertes Bild sorgten am Mittwoch anlässlich der Hauptversammlung des Stadtmarketing-Vereins Pro Bad Säckingen für den Aufreger des Abends. Grund: Der fehlende Trompeter und der damit verbundene Wiedererkennungswert nach außen als Trompeterstadt auf dem vorgestellten Entwurf für das neue Logo des Vereins. Pro Bad Säckingen möchte sich mit einem neuen, moderneren Internetauftritt präsentieren, die bisherige Homepage ist veraltet. Die Vorstandsmitglieder überzeugten nicht mit ihren Argumenten, die für die abgeänderte Version sprach. Mit einer Gegenstimme wurde der Logovorschlag abgelehnt. Mitglied Mo Wick schlug vor, gemeinsam mit ihr bekannten Künstlern einen Gegenvorschlag anzufertigen.

"Sehr intensiv diskutiert" wurde über das von einem Grafiker kreierte Logo , so Bürgermeister Alexander Guhl. "Es geht um eine Verschlankung des Wappens und die Brücke und Silhouette der Stadt moderner darzustellen." Man möchte sich ganz bewusst etwas vom städtischen Wappen absetzen, erklärten Guhl und Siegfried Pflüger, stellvertretender Vorsitzender von Pro Bad Säckingen. "Das Logo musste für den neuen Webauftritt angepasst werden", so Elisabeth Vogt, Schriftführerin des Vereins. In Vertretung für den Vorsitzenden Jürgen Albiez resümierte Siegfried Pflüger über die Vereinsaktivitäten des Vorjahres. Unter anderem die finanzielle Unterstützung des Bürgerautos, das Frühlingsfest und die Märchentage mit verkaufsoffenem Sonntag, Fachvortrag des City-Vereins Nagold, erstes Marktfrühstück, SÜDKURIER-Weihnachtsgewinnspiel, DM-Tauschaktion mit der Volksbank Rhein-Wehra, Stadtgulden-Aktion der Stadtwerke.

Rund 6000 Gutscheine wurden 2016 ausgegeben, so Kassierer Raimund Huber. Bei den Ergänzungswahlen wurden Siegfried Pflüger als stellvertretender Vorsitzender und Raimund Huber als Kassierer in den Ämtern bestätigt. Als Nachfolger für die ausscheidenden Beiräte Stefan Thomas und Matthias Thyssen wurden Nils Bosley sowie Irene Butz gewählt. Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen wurden von den Vereinsmitgliedern einstimmig angenommen. Für 25-jährige Mitgliedschaft im Verein wurde Johann-Rudolf Retz, Gabriele Rudnick und Reiner Jost geehrt. Die Mitgliederversammlung wurde abgerundet durch zwei Vorträge zum Thema Notwendigkeit der Digitalisierung und Online-Marketing. Aktuell hat Pro Bad Säckingen 225 Mitglieder aus Einzelhandel, Gewerbe, Hotelerie, Handwerk und Industrie.