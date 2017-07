Bad Säckingen Unfallflucht vor Getränkemarkt

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Nach einer Unfallflucht am Samstagmorgen beim Toom-Getränkemarkt in der Tullastraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Dort wurde zwischen 9.35 Uhr und 10 Uhr ein links vom Eingang des Marktes abgestellter schwarzer Citroen C3 von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der Beifahrerseite beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro. Anschließend fuhr der unbekannte Unfallverursacher einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen entgegen (Tefon: 07761/9340).