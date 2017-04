Bad Säckingen Unfall mit zwei Toten: Prozess gegen 85-jährigen mutmaßlichen Verursacher startet am 2. Mai

Mit Spannung wird die juristische Aufarbeitung des Unfalls am Spitalplatz von vor einem Jahr in der Region und darüber hinaus erwartet.

Gut ein Jahr nach dem verheerenden Unfall auf dem Bad Säckinger Spitalplatz beginnt am kommenden Dienstag, 2. Mai, um 9 Uhr unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher. Dem damals 84 Jahre alte Mann wird fahrlässige Tötung in zwei Fällen sowie 27-fache fahrlässige Körperverletzung zur Last gelegt. Die Verhandlung wird von Amtsgerichtsdirektorin Margarete Basler geleitet. Wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung darstellt, rechnet sie mit einem enormen öffentlichen Interesse.

Das ist wenig verwunderlich, zeigt doch bereits ein Blick auf die Zahlen, dass der Prozess gegen den mutmaßlichen Unfallverursacher in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich werden dürfte. Ungewöhnlich hoch ist die Zahl der Opfer. Zwei Tote, neun Schwer- und 18 Leichtverletzte hatte der Unfall am 7. Mai 2016 am Spitalplatz zur Folge. Ungewöhnlich groß ist die Anzahl der Zeugen, die während des Prozesses gehört werden: 15 Beteiligte, Augenzeugen und Polizisten sowie drei Sachverständige sollen laut aktuellem Stand aussagen. Neben Staatsanwalt und Verteidiger werden zwei Nebenkläger die Belange der Hinterbliebenen der beiden Todesopfer vertreten.



Bis zu 80 Zuschauer können die Verhandlung im großen Saal verfolgen, mehr haben laut Margarete Basler nicht Platz. Nachdem der Fall damals bereits deutschland- und schweizweit für Aufsehen gesorgt hatte, ist auch bei der juristischen Aufarbeitung der Geschehnisse mit einem breiten Medienecho zu rechnen. Zudem wird es am Eingang Zugangskontrollen der Besucher geben. Einlass an beiden Verhandlungstagen – am 2. Mai und am 9. Mai – ist bereits ab 8 Uhr.

Zum Prozessauftakt am Dienstag werde zunächst die Anklage verlesen. Auch werde der Angeklagte vernommen sowie die Mitinsassen des Fahrzeugs, Augenzeugen und Polizisten, die am Ort des Geschehens ermittelt haben. Am zweiten Verhandlungstag, am 9. Mai, sollen Sachverständige zu Wort kommen, Plädoyers gehalten und das Urteil gesprochen werden. So sieht zumindest der derzeitige Zeitplan von Richterin Margarete Basler aus. Dass ein dritter Verhandlungstag oder weitere hinzukommen könnten, sei aber ihrer Ansicht nach nicht unwahrscheinlich: "Es ist schwer, genaue Prognosen abzugeben, zumal der Druck auf alle Verfahrensbeteiligten hoch ist und viele Emotionen im Spiel sind", räumt Margarete Basler ein.

Gemäß aktuellem Stand werde der Prozess aber stattfinden: "Der Angeklagte ist nach meinen Informationen verhandlungsfähig", so Basler. Gegen den inzwischen 85-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen nach etwa fünfmonatiger Ermittlung Anklage ergen Fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in 27 Fällen erhoben.



Da beide Taten in Tateinheit bewertet werden, orientiere sich das Strafmaß im Fall eines Schuldspruchs gewöhnlich am schwerer wiegenden Vorwurf, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Bei fahrlässiger Tötung bewegt sich der Strafrahmen zwischen einer Geldstrafe und einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren. Grundlage für die Anklage sind Zeugenaussagen, Videoaufnahmen sowie technische und medizinische Gutachten.

Laut Ermittlern war der Autofahrer am Tag des Geschehens am Spitalplatz zunächst mit einem Fahrradfahrer kollidiert und dann durch den Außenbereich zweier Gaststätten gerast. Der Vorfall hatte einen stundenlangen Großeinsatz von Rettungskräften und über die Grenzen der Region hinaus große Betroffenheit ausgelöst.