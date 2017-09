Bad Säckingen Unfall durch missachtete Vorfahrtsregel verursacht

Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von 18 000 Euro aus. Die beiden Autofahrer wurden dabei leicht verletzt.

Ein Unfall wurde laut Polizei durch eine missachtete Vorfahrtsregel am Freitagmorgen verursacht. Gegen 6.40 Uhr beabsichtigte ein 41 Jahre alter Mercedes-Fahrer an der Kreuzung Giessenstraße/Schulhausstraße, nach links abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 36-jährigen Skoda-Fahrers, der aus Richtung Grenzübergang kam. Die Fahrzeuge stießen zusammen und die beiden Fahrer erlitten dabei leichtere Verletzungen, die im Krankenhaus untersucht werden mussten. Die Autos wurden erheblich beschädigt. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von etwa 18 000 Euro aus.