Unfall am Eggberg: Auto landet auf dem Dach

Überschlagen hat sich am Samstag auf der Eggbergstrecke ein Auto. Der 65 Jahre alte Fahrer fuhr laut Polizeibericht gegen 15.05 Uhr von Bad Säckingen in Richtung Egg. Ausgangs einer Rechtkurve kam er nach rechts von der Straße ab, streifte eine Leitbake und geriet auf die Böschung. Der Toyota überschlug sich nach Angaben der Polizei und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro.