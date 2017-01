Bad Säckingen Unfälle wegen Verwehungen

Schnee sorgt für Überschläge

Starker Wind weht derzeit an vielen Orten Schnee auf die Fahrbahn, was zu prekären Verhältnissen führt. Zwei Autofahrer verunfallten nach Mitteilung der Kantonspolizei deswegen gestern in Schupfart und Ammerswil. Die Polizei mahnt zu Vorsicht. Der erste der beiden Unfälle ereignete sich am Dienstag, 17.Januar, um 17 Uhr auf der Strasse zwischen Schupfart und Wegenstetten. Auf schneebedeckterFahrbahn verlor eine 27-jährige Frau die Herrschaft über ihren Kleinwagen. Dieser stürzte eine Böschung hinunter und überschlug sich. Eine Ambulanz brachte die schwangere Lenkerin vorsorglichins Spital. Dort zeigte sich, dass sie und das ungeborene Kind unverletzt geblieben waren. Am Auto entstandTotalschaden. Unter ähnlichen Umständen verunfallte dann um 17.30 Uhr zwischen Ammerswil und Hendschiken ein 21-jähriger Fahrer. Sein Auto prallte schleudernd gegen die Böschung und kippte auf die Seite. Er blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Der starke Wind führt derzeit an vielen Orten zu Schnee auf Straßen und Wegen. Dies führt dazu, dass trockene Fahrbahnen an exponierten Stellen plötzlich von einer dicken Schneeschicht bedeckt sind. Die Kantonspolizei Aargau mahnt zu einer angepassten Fahrweise.