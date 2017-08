Bad Säckingen Unerlaubter Durchgangsverkehr auf dem Murger Weg

Eigentlich sollten auf der kleinen Straße nur wenige Fahrzeuge unterwegs sein. Doch innerhalb von nur zehn Minuten wurden 24 Autos gezählt.

Der längste Bauabschnitt auf der B 34 in Bad Säckingen kostet vor allem Autofahrern, die nach Waldshut oder Murg wollen, ordentlich Nerven. Denn: Die Umleitung führt über die Eggbergkreuzung auf den Hotzenwald nach Rippolingen und Rickenbach. Für diese weiträumige Umfahrung muss zwangsläufig etwas mehr Zeit eingeplant werden. Vor allem Einheimische aber versuchen mit dem Murger Weg trotz Verbots eine Abkürzung zu nehmen. Am Montagmittag konnten innerhalb von zehn Minuten insgesamt 24 Fahrzeuge gezählt werden.

"Die Beschilderung wurde am Murger Weg nochmal verdeutlicht und sollte jetzt klar sein", meint Muriel Schwerdtner vom Rechtsamt der Stadt Bad Säckingen. Die Durchfahrt sei unter Geschwindigkeitsbegrenzung in Richtung Obersäckingen nur Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften, den Anwohnern und dem Linienverkehr sowie Fahrradfahrern gestattet. Dass dort trotz der beschränkten Zufahrt viele Autos fahren, sei dem Ordnungsamt bewusst. Auch die Polizei sei schon informiert worden. Eine komplette Öffnung des Murger Wegs für den Verkehr käme für Schwerdtner nicht in Frage: "Bei einer so kleinen Straße ist das nicht möglich. Wir wollen außerdem Unfälle wie den mit dem jungen Fahrradfahrer vermeiden." Die Rechtsamtsleiterin bezieht sich hierbei auf einen Verkehrsunfall, bei dem ein Junge sich von einem hinter ihm fahrenden Auto bedrängt gefühlt hatte. Als er Platz machen und auf den Rasen fahren wollte, stürzte er, fiel vom Fahrrad und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer fuhr weiter.

Sporadische Stichprobenkontrollen wurden laut Albert Zeh, Leiter des Bad Säckinger Polizeireviers, am Murger Weg schon durchgeführt. Auch in Zukunft wolle die Polizei dafür sorgen, dass nur der dafür zugelassene Verkehr den Murger Weg nutze. "Anwohner ist allerdings ein weit gefasster Begriff", so Zeh. Es sei aufwendig, bei einer Kontrolle den Wohnort festzustellen und im betreffenden Gebiet zu lokalisieren. Wer widerrechtlich den Murger Weg nutze, begehe eine Ordnungswidrigkeit, worauf ein Bußgeld über 20 Euro im Strafenkatalog stehe, erklärt der Revierleiter.

Unterdessen kommen die Sanierungsarbeiten voran. Der erste Teil des zweiten Abschnitts befindet sich zwischen Bahnübergang Waldshuter Straße und Einmündung Martinsweg. Die Arbeiten hier sollen bis zum Freitag, 11. August, andauern. In Richtung Basel wird der Verkehr unter Geschwindigkeitsbegrenzung durch die Baustelle geleitet. Nach einer zweiwöchigen Baupause im Straßenbau, der Leitungsbau der Stadtwerke Bad Säckingen läuft allerdings weiter, geht es dann ab Sonntag, 26. August, bis Mittwoch, 30. August, mit dem Abschnitt zwischen Martinsweg und Rheinwiese weiter.

Im September sollen die beiden letzten Abschnitte fertiggestellt werden: Zwischen Rheinwiese und Ortsausgang werden 320 Meter Fahrbahn erneuert, zwischen Ortsausgang und Rothaus-Murg 1250 Meter. Wie der Verkehr an diesen Stellen umgeleitet werden wird, hat das Regierungspräsidium noch nicht bekannt gegeben.