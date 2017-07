Bad Säckingen Uneinigkeit über neues Baugebiet in Bad Säckingen

Der Gemeinderat Bad Säckingen hat die Zustimmung zum Baugebiet "Leimet III" im ersten Anlauf versagt. Die Ratsmitglieder fordern mehr Informationen. Das Thema soll in zwei Wochen wieder auf den Tisch

Bad Säckingen – Am Südhang der Stadt Bad Säckingen soll an der Rippolinger Straße ein neues Baugebiet entstehen. Im Leimet III sollen zwischen 150 bis 180 Wohneinheiten gebaut werden und zwischen 450 bis 500 Menschen Wohnraum bieten. Doch der Gemeinderat hat der Stadtverwaltung jetzt erst einmal die rote Kelle gezeigt. Es gab vorerst keinen Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Leimet III“. Die Kritik: Das Gremium sei im bisherigen Verfahren zu wenig eingebunden gewesen und werde nun vor vollendete Tatsache gestellt, so der Tenor aus den Fraktionen von CDU und Freien Wählern. Das Thema wurde vertagt zur Sitzung in zwei Wochen.

Stadtbaumeister Michael Rohrer und Vertreter des Freiburger Investors Treubau hatten zuvor die Planung der Leimet-Erweiterung mit Reihenhäusern und Geschosswohnungsbau vorgestellt. Der Investor und das städtische Bauamt hatten diese Planung in den letzten Monaten abgestimmt. Das Gelände gehört vorwiegend Privatleuten, lediglich zwölf Prozent sind in kommunaler Hand. Die Gemeinschaft der Privateigentümer hatte sich für den Freiburger Bauträger entschieden.

Michael Maier (CDU), der nicht die Planung als solche bemängelte, fühlte sich überfahren. Wochenlang habe man darüber nichts gehört und nun werde ein fast fertiger Plan vorgelegt, so Maier. „Ich sehe diese Planung heute zum ersten Mal und soll gleich Aufträge vergeben“, sagte Maier. Er forderte einen Vor-Ort-Termin mit dem Gemeinderat, bei dem unter anderem auch die Höhe der Bebauung verdeutlicht werde. Maiers Einwände wurden von rund 20 Bürgern, die eigens wegen dieses Tagesordnungspunktes gekommen waren, beklatscht.

Fred Thelen, Fraktionssprecher der Freien Wähler, gab Maiers Kritik Recht. Auch er hätte sich Informationen über die Planungen zu einem früheren Zeitpunkt gewünscht und zeigte sich nun überrascht „von der weitgehend fertigen Planung“.

Bürgermeister Alexander Guhl widersprach. Es handle sich keineswegs um eine fertige Planung, sondern um ein Konzept. „Wenn wir in ein solches Bebauungsplanverfahren gehen, dann muss ich dem Gemeinderat etwas Greifbares vorlegen, sonst kriege ich ja auch Kritik“, sagte Guhl, der offenkundig das Gefühl hatte, er könne es dem Gremium so oder so nicht Recht machen. Zudem verwies Guhl auf eine nicht-öffentliche Sitzung des technischen Ausschusses, in der das Konzept bereits vorgestellt worden sei. Er war überrascht, dass Stadträte nun so tun, als wüssten sie von nichts.

Es herrsche doch weitgehend Einigkeit über das Thema Wohnungsknappheit in der Stadt, so Guhl weiter, letztlich komme man dann zur Frage: „Wollen wir hier grundsätzlich eine Bebauung oder nicht?“ – wenn ja, dann müsse die Stadtverwaltung doch eine erste Vorstellung dessen vorlegen, was gebaut werden soll. Zudem sei ein Aufstellungsbeschluss schließlich erst der Beginn des Verfahrens. „Aber wenn Sie einen Vor-Ort-Termin brauchen, dann machen wir das“, lenkte Guhl ein. Der soll nun vor der nächsten Sitzung in zwei Wochen stattfinden. Davor soll es noch eine Besprechung des Gemeinderates mit den Planern des Freiburger Investors geben.

CDU-Stadtrat Clemens Pfeiffer sprach zudem die künftigen Preise für den dort entstehenden Wohnraum an. Hierüber wolle er als Gemeinderat ebenfalls Auskunft erhalten. „Wir brauchen auch preiswerten Wohnraum“, so Pfeiffer, der sich nicht vorstellen kann, dass solcher im Leimet entsteht. Bürgermeister Guhl gab ihm Recht, dass im Leimet angesichts der dortigen Lage eher gehobenes Wohneigentum entsteht. Gleichwohl werde das preiswertere Wohnsegment nicht vergessen, sagte Guhl und erinnerte an die Planung auf dem Areal der Gärtnerei Lange in Obersäckingen. Stadtbaumeister Michael Rohrer hatte dem Gemeinderat ein erstes Konzept im Dezember 2015 vorgestellt.

Leimet III

Östlich der Rippolinger Straße soll auf der als Hans-Thoma-Blick bekannten Wiese das Baugebiet Leimet erweitert werden. Der Startschuss für das Bebauungsplanverfahren soll in der Sitzung in zwei Wochen fallen. Die 27 000 Quadratmeter große Fläche gehört zu fast 90 Prozent privaten Eigentümern. Diese haben sich für den Verkauf an einen Freiburger Investor entschieden. Die Firma Treubau wird bauen und verkaufen. Das bisherige Planungskonzept sieht eine verdichtete Bebauung vor. Nördlich sollen sieben dreigeschossige Gebäude mit zürückgesetzter Attika entstehen. Die Mitte ist geprägt von Geschosswohnungsbau (dreistöckig), im Süden als Anschluss zum bestehenden "Leimet II" sowie im Osten sind Reihenhäuser geplant (zweigeschossig plus Attika und Terrasse). Im Einfahrtsbereich von der Rippolinger Straße her soll ein Rundbau einen besonderen Akzent setzen.