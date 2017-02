Harpolingen Unbekannter zersticht am Waldrand Autoreifen

Auto eines Jägers in Harpolingen beschädigt.

Unbekannte Täter haben bereits vergangenen Mittwoch zwischen 20.15 Uhr und 22.45 Uhr auf der Dorfstraße in Harpolingen den linken Vorder- und Hinterreifen eines Audi Q5 zerstochen. Das Auto gehört einem 67 Jahre alten Jäger und war am Waldrand kurz vor Harpolingen geparkt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Waldgebiet, kurz vor Harpolingen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) in Verbindung zu setzen.