Bad Säckingen Unbekannter zerkratzt nachts Autos

Zwei abgestellte BMW werden in der nacht auf Sonntag in Bad Säckingen mutwillig beschädigt.

In der Nacht zum Sonntag wurden in Bad Säckingen zwei Autos erhebliche beschädigt. Zwischen 2 und 4.15 Uhr wurde eine auf einem Parkplatz Am Buchrain geparkter BMW rundum zerkratzt und eingedellt. In der Basler Straße traf es ebenfalls einen BMW, hier wurden die rechten Fahrzeugtüren zerkratzt, und gegen die rechte vordere Türe getreten. Auf der Motorhaube wurde ein Hakenkreuz in den Lack gekratzt. Bei den beiden Sachbeschädigungen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.