Unbekannter bricht Auto auf

Aus einem in Bad Säckingen abgestellten Fahrzeug werden eine Tasche und ein Navigationsgerät entwendet.

Ein am Wochenende auf einem Parkplatz an der Anton-Leo-Straße in Bad Säckingen geparkter Opel Corsa aufgebrochen. Der Pkw stand dort in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagabend, in dieser Zeit hat der Täter die Scheibe der hinteren Tür auf der Fahrerseite eingeschlagen und vom Rücksitz eine Kunstledertasche mit Kleidungsstücken und ein Navigationsgerät gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.