vor 3 Stunden sk Bad Säckingen Unbekannte zünden Wahlplakat an

In der Nacht zum Donnerstag zündeten Unbekannte ein größeres Wahlplakat an. Um 23.20 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass an der Ecke Basler-/Friedrichstraße ein Wahlplakat brennt und zwei dunkel gekleidete Personen davongerannt seien.