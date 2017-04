Bad Säckingen Unbekannte stehlen Kupferschrott

Bei Baustelle am Jugendhaus Bad Säckingen wird Kupfer im Wert von etwa 1000 Euo entwendet.

Eine böse Überraschung erlebten am Freitagnachmittag die Mitarbeiter eines Zimmereibetriebs, welche in Bad Säckingen gerade mit den Sanierungsarbeiten im Jugendhaus beschäftigt sind. Eine Woche zuvor hatten diese größeren Mengen an Kupferblechen demontiert und im Gelände zur Abholung bereit gelegt. Das erübrigte sich dann jedoch, denn das Kupfer wurde in der Zwischenzeit gestohlen. Der Schaden dürfte sich auf zirka 1000 Euro belaufen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang eine Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Säckingen, 07761/9340, in Verbindung zu setzten.