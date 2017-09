Bad Säckingen Unbekannte scheitern bei Einbruchsversuch am Türschloss

Unbekannte scheitern bei Einbruchsversuch am Türschloss

Das Aufbruchwerkzeug brach ab. Weitere Spuren der Täter konnten allerdings nicht gefunden werden.

Unbekannte haben versucht, in ein Wohnanwesen in der Zellerstraße einzudringen. Dies teilte die Polizei mit. Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagnacht hatten die Täter versucht, das Türschloss der Eingangstüre zu öffnen. Dabei brach aber ein Teil des Aufbruchwerkzeuges im Schloss ab. Die Türe konnte somit nicht geöffnet werden. Weitere Spuren konnte die Polizei am Haus nicht feststellen.