Bad Säckingen Unbekannte brechen in TÜV-Gebäude ein

Die Einbrecher verschafften sich Zugang zur Werkstatt, scheiterten aber an der Türe zum Büro. Die Polizei bittet um Hinweise

In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde laut Polizei in das Gebäude des TÜVs "Am Buchrain" eingebrochen. Die Täter drangen zunächst gewaltsam in die Werkstatthalle ein, von wo aus sie in den Bürotrakt zu gelangen versuchten. Hierzu machten sie sich an einer verschlossenen Türe und an einem Fenster zu schaffen, wobei sie die Alarmanlage auslösten. Daraufhin gaben die Einbrecher auf und flüchteten.

Gestohlen wurde offenbar nichts, der angerichtete Schaden dürfte bei etwa 5000 Euro liegen. Der Einbruch fand um 5.50 Uhr statt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (07761-934-0).