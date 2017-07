Stein Unbekannte brechen in Kiosk ein und erbeuten Zigaretten im Wert von 1000 Franken

Die Polizei hat noch in der selben Nacht einen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Ob diese Tat mit anderen Einbrüchen in der Region zusammenhängt, ist nicht bekannt.

In den Bahnhofskiosk von Stein wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen und Zigaretten im Wert von 1000 Franken gestohlen. Nachdem der Alarm des Kiosk ausgelöst wurde, rückten gegen 2 Uhr mehrere Streifen der Kantonspolizei, der Stadtpolizei Baden sowie der Schweizer Grenzwache aus. Bevor die ersten Beamten eintrafen, konnten die Täter mit mehreren Packungen Zigaretten flüchten. Bei der darauf folgenden Fahndung fiel einer Polizeistreife der Schweizer Grenzwache ein Kleinwagen mit spanischem Kennzeichen auf. Wenig später konnte dieser in Möhlin angehalten werden. Beim Fahrer handelte es sich um einen 35-jährigen Osteuropäer ohne Wohnsitz in der Schweiz. Ob es sich dabei um den Fahrer der Einbrecher handelt, wird nun untersucht. Er wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Bereits am Dienstag wurde in einen Kiosk in Kaiseraugst und am Donnerstag in einen Kiosk in Laufenburg eingebrochen. In beiden Fällen wurden Zigaretten im Wert von über 1000 Franken gestohlen. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zur Klärung der Straftaten eingeleitet. Ob es sich bei den verschiedenen Fällen um die selben Täter handelt, ist bisher nicht bekannt.