Unbekannte brechen in Baustellencontainer ein

Einbrecher erbeuten Markierungsspray, Wein und Feuerzeuge von Baustelle.

Unbekannte Täter brachen am Wochenende in Bad Säckingen in einen Baustellencontainer in der Bergseestraße ein. Nach dem sich die Einbrecher Zutritt zum Baustellengelände verschafft hatten, hebelten sie ein Fenster des Containers auf. Im Innenraum entwendeten sie einen Karton mit rotem Markierungsspray, zwei Flaschen Wein sowie verschiedene Schlüssel und Feuerzeuge. Anschließend besprühten die Täter im Freien Betonwände, Kranballast und Holzlatten. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.