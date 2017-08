vor 1 Stunde Markus Baier Laufenburg Umstrittenes Stelzenhaus in Laufenburg ist bald Geschichte

Das letzte Stündlein des so genannten Stelzenhauses in Laufenburg hat geschlagen. Nachdem die letzten illegalen Bewohner weggezogen sind, rückte am Freitag der Abrissbagger der Firma Zimmermann an. Am Samstag solle das Gebäude "endgültig platt gemacht werden", kündigte der Abriss-Experte Jörg Redecker an.