Bad Säckingen Umbrüche stehen dem Verein Haus Fischerzunft bevor

Der Verein Haus Fischerzunft steht vor offenen Fragen. Es gibt Überlegungen zu Richtungswechseln. Das 300-jährige Bestehen des Hauses soll mit einer Festschrift und einem eintätigen Fest gefeiert werden.

Im Umbruch sieht sich der Verein Haus Fischerzunft. Gravierende personelle Veränderungen ergaben die Neuwahlen bei der jüngsten Hauptversammlung zwar nicht. Abzuwarten bleibt jedoch, wie sich der Rückzug von Stadthistoriker Peter Müller und die Zusammenarbeit mit der neuen Stadtarchivarin Eveline Klein auf die Kulturtätigkeit des Vereins auswirken wird. Auch in Fragen der Mitgliederstruktur stellt der Verein – zum 300-jährigen Bestehen des historischen Gebäudes in der Fischergasse – Überlegungen zu Richtungswechseln an.

„Gutes bewahren – Neues wagen“, heißt es so schön. Der Verein Haus Fischerzunft scheint sich genau diesem Erfolgsrezept verpflichtet zu haben. Betrachtete man die ansehnliche Liste von Ausstellungen, die 2016 im Haus Fischerzunft zu sehen waren und die für das laufenden Jahr angekündigt sind, so möchte sich keineswegs der Eindruck aufdrängen, dass beim Verein „die Luft draußen“ wäre. Dennoch spricht die Vorsitzende Martina Hofmann von der Notwendigkeit eines „Generationswechsels“. Sie wünsche sich junge und engagierte Leute, die mit neuen Ideen „die Weichen für die Zukunft der Kleinkunst in Bad Säckingen stellen“. Gleichzeitig bedauert sie das Wegbrechen einiger ehemaliger Mitglieder. So sei der Anteil von Handwerkern zu Zeiten der Vereinsgründung unter Altbürgermeister Günther Nufer sehr hoch gewesen. Auch der tatkräftige Arbeitseinsatz dieser Mitglieder habe dem Haus Fischerzunft damals „sehr gut getan“, erinnert sich Hofmann.

Für eine gesteigerte Aufmerksamkeit und neue Mitglieder könnte möglicherweise die neue Internetpräsenz sorgen. Ab 1. April wird die Website des Hauses Fischerzunft online sein, die über Aktivitäten im Haus Fischerzunft informieren wird. Es werde möglich sein, das Haus Fischerzunft auch online für Ausstellungen, Feste oder Vereinsversammlungen zu buchen.

Mit der Buchungslage 2016 zeigte sich Hofmann in ihrem Tätigkeitsbericht zufrieden. „Eine extrem gute Auslastung“, stellte sie fest. Ausstellungen sowie Kalligrafie- und Malereiworkshops hätten das ganze Jahr über für ein belegtes Haus gesorgt. Hinzu kam eine äußerst zufriedenstellende Anzahl von Anfragen durch Vereine und Privatpersonen für Versammlungen, Sitzungen, Vorträge sowie Hocks oder Feste. 1400 Besucher seien 2016 gezählt worden, informierte Schriftführerin Kathrin Schwarz.

Gespannt darf das Publikum auf das Jubiläumsfest zum 300-jährigen Bestehen des Hauses Fischerzunft sein. Die Festivitäten werden auf einen Tag beschränkt, kündigte Hofmann an. Am 8. Oktober wird im Rahmen einer Geburtstagsfeier die von Eveline Klein herausgegebene Festschrift zur Geschichte des Hauses Fischerzunft dem Publikum vorgestellt. Umrahmt wird der Festtag von einer Ausstellung mit Werken aus der Sammlung von Elisabeth Strauß, ehemalige Gemeinderätin und ehemaliges Vorstandsmitglied des Vereins. Die Bilder werden auch käuflich zu erwerben sein. Der Erlös werde in die längst fällige Sanierung des ehemaligen Schopfes des Hauses fließen, kündigte Hofmann an.

Der Weggang von Peter Müller, der lange als Vereinsvorsitzender fungiert hat, habe „eine Lücke gerissen“, räumt die Vorsitzende im Gespräch ein. Der Kooperation mit der neuen Stadtarchivarin Eveline Klein, der als Leiterin des Heimatmuseums in Minseln ein vorzüglicher Ruf vorausgeeilt war, sehe sie sehr positiv und hoffnungsvoll entgegen. Freilich werde man der Historikerin Zeit lassen, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. „Sie passt hier aber gut rein“, zeigt sich Hofmann überzeugt. Fortführen will die Stadtarchivarin die Tradition, alle zwei Jahre eine Ausstellung zur Geschichte der Stadt Säckingen zu realisieren. Das Thema der für 2018 geplanten Ausstellung stehe zwar noch nicht endgültig fest. Passend zum aktuellen weltpolitischen Geschehen sei aber eine historische Aufarbeitung des Themas „Flucht und Migration“ in Bad Säckingen sehr erwägenswert, sagte Hofmann.

Wahlen und Verein