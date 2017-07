Bad Säckingen Ulrich Martin Drescher will für die Grünen in den Bundestag

Ulrich Martin Drescher will für die Grünen in den Bundestag

Das Spital Bad Säckingen und die Verkehrs- und Umweltpolitik der Region standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Grünen am Donnerstagabend. Dabei kritisierte die Vorsitzende Ruth Cremer-Ricken auch die Öffentlichkeitspolitik der Spitäler scharf.

Themen wie das Spital Bad Säckingen sowie die Verkehrs- und Umweltpolitik standen im Zentrum der Hauptversammlung der Grünen am vergangenen Donnerstagabend. Ulrich Martin Drescher stellte sich als Bundestagskandidat für die Region Hochrhein Hochschwarzwald vor und beantwortete zahlreiche Fragen rund um sein Wahlprogramm.

Franz Stortz aus dem Gemeinderat lobte zu Beginn der Versammlung die verkehrspolitische Entwicklung Bad Säckingens im Hinblick auf die erhöhte Nutzung von Fahrrädern. Der zunehmende Fahrradverkehr, die Aktion Stadtradeln und die kürzlich eröffnete Fahrradstraße seien optimale Mittel, um den Verkehr aus der Innenstadt herauszuziehen. Zusätzlich betonte Stortz die steigenden Schülerzahlen und die damit verbundenen Herausforderungen für Schulen und Kindergärten.

Ortsvereinsvorsitzende und Kreisrätin Ruth Cremer-Ricken versicherte, dass die Biotonne trotz Widerständen definitiv 2018/2019 eingeführt wird. Probleme sehe die Kreisrätin jedoch noch bei der Nutzung. "Es gibt einfach unheimlich viele Fehleinwürde. Gerade weil die Menschen die Tonne nicht beschmutzen wollen, schmeißen sie den Bioabfall in Plastiktüten in die Tonne", erklärte Cremer-Ricken.

Scharf kritisierte die Vorsitzende die Öffentlichkeitspolitik der Spitäler und die damit verbundene Pressearbeit. "Es muss möglich sein, auch hinter geschlossenen Türen zu diskutieren. Es können nicht einfach Zahlen an die Öffentlichkeit gelangen, ohne wirklich überprüft zu werden", so die Kreisrätin. Kritik hagelte es auch wegen den im Mitteilungsblatt veröffentlichten Zahlen bezüglich der finanziellen Situation, die laut Ruth Cremer-Ricken nicht überprüft worden seien. "Man emotionalisiert die Öffentlichkeit, obwohl das fehl am Platz ist", meinte die Vorsitzende weiter.

Bundestagskandidat Ulrich Martin Drescher sprach sich gegen den Abbau der Natur und für den Erhalt der Region aus. "Es gibt Zielkonflikte, die die Grünen austragen müssen und das für die Gesellschaft", akzentuierte Drescher. Dabei müsse man laut dem Bundestagskandidat vor allem handeln und nicht nur darüber sprechen. Der Kandidat plädierte für die verstärkte Unterstützung der regionalen Landwirtschaft. Nur so könne man heimatnahe Betriebe unterstützen und auch gleichzeitig dem Klimawandel durch kürzere Lieferstrecken entgegenwirken.

Für den Wahlkreis spezifisch sei eine modernere Verkehrspolitik ein wichtiger Bestandteil seines Wahlprogramms. Im Fokus stehen dabei die Elektrifizierung des Verkehrs und der weitere Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs.