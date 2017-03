Bad Säckingen Ufersicherung trifft auf Biberschutz: Pilotprojekt in Bad Säckingen steht vor Vollendung

Seit einigen Wochen laufen Sanierungsmaßnahmen am Rheinufer. Dort wurde durch Hochwasser der Uferbereich abgetragen, darüber hinaus haben Biber tiefe Gänge gegraben, was die Verkehrssicherheit der benachbarten Straßen und des Fahrradwegs gefährdet. Nun stehen die Maßnahmen kurz vor dem Abschluss. Gleichwohl hat es im Vorfeld auch einige Reibereien gegeben.

Bad Säckingen – Es ist kein alltägliches Vorhaben, das derzeit am Rheinufer unterhalb der Kläranlage von Bad Säckingen läuft: Seit Mitte Februar wird dort die Böschung abgesichert und Hochwasserschäden beseitigt. Laut Umweltreferent Ralf Däubler handelt es sich um ein "Pilotprojekt", denn konventionelle Maßnahmen zur Bekämpfung von Bodenerosionen seien ausgeschieden. Jetzt steht es kurz vor dem Abschluss.

Es sei "ein hartes Stück Arbeit" gewesen, das Projekt zu realisieren, resümierte die Biberschutzbeauftragte des Regierungspräsidiums Freiburg, Bettina Sättele, denn die Ausgangslage war in der Tat nicht leicht. Verschiedene Interessen seien in diesem Bereich kollidiert – insbesondere im Bereich Umweltschutz und Fischerei. Zugleich sei der Bereich vom Aufriedhof rheinabwärts eine Entwicklungszone im Sinne des Gesamtkonzepts "Biber auf der Gemarkung Bad Säckingen", die zudem im Zuständigkeitsbereich der Stadt liege. Und nicht zuletzt sei es Ziel gewesen, eine dauerhafte Sicherung der angrenzenden Infrastruktur – Radweg, Gasleitung und Bundesstraße zu gewährleisten. Letztlich sei es allerdings doch gelungen, die Interessenlagen aller Beteiligten so weit wie möglich zu berücksichtigen, so Sättele – auch wenn dies nicht ohne gewisse Reibereien möglich gewesen sei.

Diese führt der Fischereiverband vor allem auf mangelnde Absprachen im Vorfeld zurück. Fischerei-Pächter Christoph Joachimi dazu: "Ich habe aus der Zeitung erfahren, dass hier etwas passieren wird." Auch der Vorsitzende des Vereins, Raymond-Jules Vöstel, unterstrich, dass es bei weiteren Maßnahmen die Gesprächskultur der beteiligten Stellen verbessern müsse: "Mehr Miteinander wäre wichtig. Wenn jeder für sich wurstelt, wird das nichts." Mit dem Ergebnis im vorliegenden Fall zeigen sich die Fischer jedenfalls unterm Strich überaus zufrieden und einverstanden, denn auch die Fischbestände könnten dadurch profitieren.

Wie Ingenieur Christoph Schmidt vom Büro Pro Eco darstellte, sei das Vorhaben durchaus herausfordernd gewesen. Primär ging es darum, das durch Hochwässer erodierte Rheinufer abzusichern, unter besonderen Gesichtspunkten des Biberschutzes, die eine konventionelle Lösung, etwa in Form einer Betonmauer von vornherein ausgeschlossen hätten. Die Tiere hätten sich nämlich die Erosion zunutze gemacht und teils tiefe Gänge in den Böschungsbereich hineingegraben. In der Folge ist der benachbarte Radweg untergraben worden, eine darunter verlaufende Gas-Hochdruckleitung sowie die daneben liegende Bundesstraße seien ebenfalls gefährdet gewesen, so Schmidt weiter.

Die praktikabelste Lösung war letztlich die Errichtung einer 2,50 Meter hohen Krainerwand in Verbindung mit einem Metallgitter, das verhindern soll, dass sich der Biber erneut unter den Radweg gräbt, der in diesem Zuge ebenfalls saniert wird. "Diese Konstruktionsform hat sich entlang von Flussläufen seit Jahrhunderten bewährt", so Schmidt. Denn: Sie sei stabil, denn sie besteht aus mehreren Meter langen Baumstämmen, die verschachtelt angeordnet und in das Erdreich gerammt werden. Die Zwischenräume werden mit Weiden gefüllt, die in einigen Jahren aufgehen und somit ein neues Nahrungsreservoir für Biber, aber auch Vögel und Insekten bieten. Für Fische entstehe ein Unterstand, der Schutz vor Fressfeinden biete.

Aus Sicht der Stadt ist diese Variante eine durchaus attraktive Lösung, wie Tiefbauamtsleiter Jürgen Huber erklärte. Inklusive der Instandsetzung des Radweges fallen Kosten in Höhe von 60000 Euro an. Huber weiter: "Das ist nicht teurer, als wenn wir eine Steinmauer gebaut hätten." Allerdings hätte eine solche konventionelle Lösung sich in der Vergangenheit als nicht standfest genug erwiesen: "Schon nach zwei Jahren musste wieder etwas unternommen werden." Das sei mit der Krainerwand anders, denn diese sei fest im Erdreich verankert. Weiteren Bodenerosionen werde also vorgebeugt.

Im Übrigen seien bereits weitere Maßnahmen im Bereich Biberschutz in Vorbereitung, so Bettina Sättele. Gerade in Obersäckingen müsse etwas geschehen, komme es doch gerade im Bereich der Schrebergärten immer wieder zu Problemen: "Hier wollen wir mit einer aktiven Beteiligung der Bevölkerung eine gute Lösung erzielen", so Sättele.

