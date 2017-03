Bad Säckingen Übermüdeter Lastwagenfahrer gefährdet Verkehr

Polizei zieht Lkw-Fahrer aus dem Verkehr, dem am Steuer fast die Augen zugefallen waren.

Die Polizei sucht Zeugen für die Fahrt eines Lkws mit Anhänger, der am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der A 98 von Laufenburg in Richtung Bad Säckingen unterwegs war. Autofahrer meldeten der Polizei den Lastzug, der in Schlangenlinien fuhr und hierbei auch in den Grünstreifen geraten sei. An der Abfahrt Murg kollidierte der Lastzug in einer langgezogenen Linkskurve mit der Leitplanke. Auf der B 34 in Richtung Bad Säckingen geriet das Fahrzeug mehrmals auf die linke Straßenseite, so dass andere Autofahrer ausweichen mussten, um nicht mit dem Lkw zusammenzustoßen. Der Lkw wurde von Zeugen kurz vor Bad Säckingen angehalten. Er wirkte stark übermüdet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Spedition musste einen Ersatzfahrer schicken. Die Verkehrspolizei Waldshut (Tel. 07751/89630) bittet Zeugen, denen dieser Lastzug ebenfalls aufgefallen ist oder die diesem Fahrzeug ausweichen mussten, sich zu melden.