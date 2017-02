Bad Säckingen Über den modernen Briefwechsel zweier Fremder erzählt die Theateradaption von "Gut gegen Nordwind"

Die Theateradaption des Bestsellers "Gut gegen Nordwind" wird im Gloria-Theater mit den Schauspielern Ronald Spiess und Alexandra Kamp gegeben.

Ein Irrläufer der Post wurde früher zurück an den Absender geschickt. Heutzutage landet eine falsch versandte E-Mail durchaus auch ab und zu bei einem Fremden – der dann mit einem Klick geheime Informationen aus dem Leben des Absenders erhält. In der Theateradaption des Bestsellers "Gut gegen Nordwind" zeigen die beiden SWR3-Stars Ronald Spiess und Alexandra Kamp, wie zwei Menschen durch eine solche "Zufallsbegegnung" zueinanderfinden, schreibt das Gloria-Theater in einer Pressemitteilung. Zu sehen ist das Schauspiel am Donnerstag und Freitag, 16. und 17. Februar im Gloria-Theater in Bad Säckingen. Der Ticket-Vorverkauf läuft.

Der Inhalt: Emmi Rothner will ein Zeitschriften-Abonnement kündigen und tippt die E-Mail Adresse nicht korrekt ein. Statt beim Verlag landet die E-Mail deshalb bei Leo Leike, der das Missverständnis aufklärt und durch seine Art, zu schreiben, Emmis Interesse weckt. Es entsteht ein reger Briefwechsel, zunächst veranlasst durch die schützende Anonymität des Internets, später befeuert durch erste aufkeimende Gefühle und die knisternde Spannung, die aus den Zeilen der beiden Unbekannten hervorgeht. "Einer der zauberhaftesten Liebesdialoge der Gegenwartsliteratur", schreibt das Magazin "Der Spiegel" über den Bestsellerroman "Gut gegen Nordwind".

Den beiden Akteuren Ronald Spiess und Alexandra Kamp ist es gelungen, diesen Zauber des Romans einzufangen und das Dilemma der beiden Verliebten bis zum spannenden Finale auf der Bühne aufrecht zu erhalten. Die zwei Vollblutschauspieler, die nicht zuletzt durch ihre SWR3-Live-Lyrix-Auftritte Kultstatus haben, zeigen eine lebendige, tempo- und pointenreiche Version der Geschichte und ziehen das Publikum mit ihrer Theateradaption mindestens genauso in den Bann wie der Roman die Leser, heißt es in der Ankündigung des Gloria-Theaters.

Donnerstag, 16. Februar, und Freitag, 17. Februar. Showbeginn: 20 Uhr, Preise: 25 bis 34 Euro. Der Vorverkauf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten direkt im Gloria-Theater, im Internet (www.gloria-theater.de), über das Kartentelefon 07761/64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.