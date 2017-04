Bad Säckingen Turnverein Bad Säckingen stimmt nach langer Diskussion für Beitragserhöhung

Engagiert wurde bei der Hauptversammlung des TV Bad Säckignen diskutiert, letztlich stimmten die Mitglieder aber doch für eine deutliche Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zum nächsten Jahr. Daneben gab es seltene Ehrungen für die beiden langjährigen Trainer Bernd Trefzger und Günter Schöneich.

Die seit längerem geplante Beitragserhöhung hat beim Turnverein Bad Säckingen in der Hauptversammlung am Freitag für erhebliche Diskussionen gesorgt. Die Vorsitzende Sandra Pfisterer wollte ein breites Meinungsbild der Abteilungsleiter sowie der Mitglieder zu einer gemeinsamen Lösung führen. Die Neuwahl von Dirk Röttgen als Kassierer war hingegen unproblematisch.

Schon seit längerer Zeit sind die Finanzen des Hauptvereins „nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit“, wie der scheidende Kassierer Günter Schöneich unumwunden eingestehen musste. Im Schnitt sei das unleidige Thema nur alle acht Jahre im angegangen worden, so Schöneich weiter. Die Beitragsanpassungen müssten nicht nur seiner Ansicht nach in kürzeren Intervallen stattfinden. Die derzeitigen Betragssätze seien „allesamt am unteren Level“ im Vergleich zu den anderen Vereinen, so Schöneich. Da zugleich die Trainervergütung von 3,60 Euro auf 7,20 Euro für lizenzierte Trainer steigt, sei eine Erhöhung der Beiträge unumgänglich. Eine solche Beitragserhöhung ist aber erst zum kommenden Jahr möglich. Deswegen kalkuliert die Vereinsführung in diesem Jahr mit einem Defizit. Der Griff in die Rücklagen war vom Vorstand eingeplant. Nicht aber von den anwesenden Mitgliedern.

Mehr Geld für die Trainer auszugeben, da waren sich alle einig. Doch das Trainersalär soll dieses Jahr nur um 50 Prozent steigen. Im kommenden Jahr erfolgt eine weitere Erhöhung. Bei den Mitgliedsbeiträgen wurde hingegen vielschichtiger diskutiert. Dem Abteilungsleiter der Basketballer, Felix Kromer, ist das strukturelle Defizit ein Dorn im Auge. Kinder und Jugendliche machen nach seiner Rechnung mehr Trainingseinheiten, und somit seien „die absoluten Beiträge eher verstörende Zahlen“. Daraus ableitend kamen zwei Vorschläge zustande. Einerseits sollen Kinder und Jugendliche bei den Beiträgen gleich behandelt werden. Und die Erhöhung soll bereits in diesem Jahr greifen.

Die Beschlusslage erbrachte folgendes Ergebnis: Kinder und Jugendliche zahlen nunmehr 72 Euro, Erwachsene 90 Euro, Familien 118 Euro und Passivmitglieder 21 Euro. Die Beitragserhöhung tritt erst zum kommenden Jahr in Kraft. Die Vorsitzende Sandra Pfisterer zeigte sich zufrieden mit diesem Ergebnis. „Letztendlich ist das für den Verein nötig“, lautete ihr Resümee.

Alle Abteilungsleiter sind vom Hauptverein einstimmig bestätigt worden. Die jeweiligen Tätigkeitsberichte sowie die Kassenlage waren anstandslos als positiv bescheinigt worden. Zwei herausragende seltene Ehrungen sind den verdienten Trainern und Sportlern Bernd Trefzger und Günter Schöneich zuteil geworden. Trefzger ist Nicole Meier, Geschäftsführerin des Markgräfler-Hochrhein-Turngaus, für seine jahrzehntelange Trainerarbeit mit der Goldenen Trainernadel ausgezeichnet worden. Schöneich „als richtiger Macher bei den Volleyballern“ bekam vom Präsidenten Volker Schiemenz persönlich die silberne Ehrennadel des südbadischen Volleyball-Verbands überreicht.

Der TV Bad Säckingen ist mit allen Abteilungen unter tvbadsaeckingen.de erreichbar. Aktuell werden 976 Mitglieder von 119 aktiven Trainern betreut. Vorsitzende ist Sandra Pfisterer.