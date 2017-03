Bad Säckingen Turbulente Komödie in der Flößerhalle

Unterhaltsamer Theaterabend der Feuerwehr Wallbach über einen unruhigen Ruheständler.

„Ruhestand - und plötzlich war die Ruhe weg“: Mitten aus dem Leben gegriffen war der turbulente Dreiakter beim vierten Feuerwehr-Theater am Samstagabend in Wallbach. Und wie immer, wenn die Wallbacher Laienschauspiel-Truppe zum komödiantischen Vergnügen lädt, war die Flößerhalle rappelvoll.

Schon der Titel des Lustspiels aus der Feder von Regina Rösch ließ schmunzeln, hat sich doch jeder schon einmal mit der Frage gestellt, was der Ruhestand wohl so bringen mag. Schließlich verlangt der Schritt ins neue Leben allen Beteiligten so einiges ab. Lief bei Therese und Julius Klein bislang alles in geordneten Bahnen – sie frönte Kaffeeklatsch und Tupperabenden, er seinem Leben in der Firma „Krampf und Stehle“ – ist nach 43 Jahren und fünf Monaten alles vorbei. Julius geht in den wohlverdienten (Un-)Ruhestand. Und damit nimmt das Theater seinen Lauf. Denn der frisch gebackene Ruheständler, in souveräner Manier von Ewin Schabert mit großem Spielvermögen auf die Bühne gebracht, will Haus samt Gattin zügig auf Vordermann bringen.

Jour-Fix, Kosten-Nutzen-Analyse, Brainstorming und Teambildungs-Maßnahmen halten getreu Julius Motto „Klare Aussagen und keinen Widerspruch dulden“ Einzug in das bis dato so gemütliche Leben von Pensions-Wirtin Therese. Das war „maßgeschneidert“, wie Iris Ohlsen in der Rolle der leidgeprüften Gattin agierte. Einfach herrlich schaffte sie den mimischen Spagat zwischen der total verzweifelten und schließlich deftig aufbegehrenden Therese, die sich der Unterstützung ihrer Kaffee-Kränzchen-Freundinnen Karola Brand (Heidi Strittmatter) und Gisela Hirsch (Waltraud Wunderle) stets sicher sein durfte.

Selbst deren Ehemänner Franz-Martin Brand (Ingo Rind) und Erwin Hirsch (Jürgen Waßmer) verloren im Verlauf der Turbulenzen das Verständnis für ihren Kumpel Julius. Dabei hätte alles so schön werden können als Rentner-Gang auf Hasenjagd in Malle.

Dass die beiden Freunde sich dann aber von Julius und „Ehefrau-Optimierung“ anstecken lassen, bringt das Fass zum Überlaufen. Die Nerven liegen blank. Nur Julius Tochter Renate Klein alias Sandra Schlachter, die einen tollen Einstand auf der Theaterbühne gab, und ihr Freund Stefan Seubert, lässig gespielt von Timo Schlachter, lassen sich von dem ganzen Wirrwarr wenig beeindrucken.

Apropos beeindruckend: Das war einmal mehr die spielerische Leistung von Yvonne Thomann, die als Lieselotte Schlüpfer in die mondän-einfältige Rolle der ewig-treuen Sekretärin schlüpfte. Erst recht kein Auge blieb trocken, als Pensionsgast Karl Mai die Bühne betrat und in allerbreitestem Sächsisch die Lachmuskeln des Publikums bis aufs Äußerste malträtierte. Er ist es auch, der die Idee eines Western Saloons mit superschlanker Superschnecke hinterm Tresen ins Spiel bringt. So fand sich das Publikum im dritten und letzten Akt im „Saloon by Therese“ mit Winnetou und Old Shatterhand wieder – und einer Horde reitender Cowboys, die gerade tausend Rinder und einen Plastikhirsch durchs Wehratal getrieben hatte. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und die Wallbacher Theatergruppe keine Zwerchfell-Gnade.