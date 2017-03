Wallbach Tubus Bauer: Die in Wallbach hergestellte Wabe ist weltweit im Einsatz

Der Produzent von thermoplastischen Kunststoffwaben Tubus Bauer investiert weiter in den Standort Wallbach. 2,7 Millionen werden in die Lagerhalle und Produktion verwendet. Ein Einblick in den Produktionsablauf.

Wallbach – Bis Ende 2018 will das 1972 gegründete, in Wallbach ansässige Unternehmen Tubus Bauer rund 2,7 Millionen Euro investieren, inklusive Ausbau Produktion, zusätzlicher Maschinen und Betriebseinrichtung. Erst 2011 hatte der Hersteller von thermoplastischen Kunststoffwaben rund 1,7 Millionen Euro in eine neue Produktions- und Lagerhalle investiert. Das Unternehmen liefert in 48 Länder, beliefert Afrika, Nordamerika, Ozeanien und den Hauptmarkt Europa, 93 Prozent der Ware geht in den Export. Tubus Bauer unterhält in den USA, in Greenville bei South Carolina, ein 4000 Quadratmeter großes Lager.

In Wallbach entsteht auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses Jagsch auf 1500 Quadratmetern eine neue, 77 Meter hohe Lagerhalle. Der Flachbau wird auf Betonstützen in Holzbauweise erstellt, mit gedämmter Blechpanele verkleidet, ohne Fester zum Wohngebiet, um Lärmbelästigung zu vermeiden. Der Grünbereich zu beiden Straßenseiten hin, der Rheinvogtstraße und der Wallbacherstraße, bleibt erhalten, die für Radfahrer kritische Ecke wird entschärft.

Kaum jemand vermutet hinter der schlichten, fensterlosen Gebäudefassade, dass sich dahinter der größte thermoplastische Wabenhersteller für technische Polymere weltweit verbirgt. Rund 5000 verschiedene Produkte der laminaren Gleichrichtung werden hier kundenbezogen im Drei-Schicht-Betrieb, an fünf Wochentagen, hergestellt. "Wir müssen jeden Tag kämpfen, um besser zu sein, als unsere Mitbewerber", sagt Frank Fischer, Geschäftsführer bei Tubus Bauer. "Das gelingt nur durch unsere hoch motivierte Mannschaft. Unsere Zukunftsprognose sieht sehr positiv aus." Insgesamt arbeiten 27 Mitarbeiter für Tubus Bauer, 15 davon in der Produktion.

Was hier produziert wird, sieht auf den ersten Blick aus wie Strohhalme in Lollipop-Farben. Produkte von Tubus Bauer finden ihre Anwendung unter anderem in der Luft- und Raumfahrt (Airbus), in der Automobilindustrie, in der Bekleidungsindustrie (Schutzkleidung/Protektoren für Motorradfahrer), aber auch in Architektur und Design. Sie können als Kernmaterial in Sandwich-Strukturen eingesetzt werden, als energieabsorbierendes Element oder Luftdiffusor, um turbulente Luftströmung in Laminare umzuwandeln. "Die Wabentechnologie kommt aus dem Leichtbau", erklärt Fischer. Tubus Waben finden ihre Anwendung vor allem in der Kältetechnik, in vertikalen Kühlvitrinen in den Supermärkten. Ihre Röhrchenstellung ist in jedem Winkel möglich, erklärt Fischer. Die Waben sind einsetzbar von minus 40 bis plus 110 Grad Celsius, sie sind schlagzäh und absorbieren Schall. Ihre Anwendung in der Architektur erlaubt einen möglichst großen Lichteinfall. Auch Designer nutzen die Vorteile der Wabe, darunter ein italienisches Luxus-Lederwaren- und Modeunternehmen.

Tubus Bauer

Ende der 1950er Jahre entwickelten die Hanseatischen Flugzeugwerke in Hamburg und Lonza/Schweiz die Tubular Core Technologie. Als Lonza die neue Tubus-Wabentechnologie veräußerte, kaufte der leitende Projektingenier Bauer die Rechte und gründete 1972 Tubus Bauer in Wallbach.