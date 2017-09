Bad Säckingen Tritt gegen Autotüre und Schienbein

Nachdem ein Pärchen beim Überqueren der Straße angehupt wurde, reagierte der männliche Begleiter mit Gewalt.

Zu einem Streit zwischen einem Pärchen und einem Autofahrer kam es am Dienstagnachmittag. Laut Polizeibericht hat sich zu diesem Zeitpunkt der Verkehr auf der Bergseestraße nahe der Innenstadt gestaut. Das Pärchen habe diese Gelegenheit genutzt, um zwischen den stehenden Autos die Fahrbahn zu überqueren. Als die beiden an der Front eines Fahrzeuges vorbeigingen, hupte dessen 50 Jahre alter Fahrer und er soll auch schon angefahren sein. Nach Polizeiangaben erschrak deshalb die Frau und ließ ihre Einkaufstüten fallen. Ihr 22 Jahre alter Begleiter reagierte darauf mit einem Tritt gegen die Beifahrertüre des Autofahrers. Dadurch entstand eine große Delle. Der 50-Jährige eilte dann dem Mann hinterher und wollte diesen festhalten. Das wollte sich dieser aber nicht gefallen lassen und trat gegen das Schienbein des Autofahrers, der leicht verletzt wurde, so die Behörden. Die Polizei konnte die Gemüter vor Ort beruhigen und hat die Ermittlungen aufgenommen.