Bad Säckingen Trauer um früheren Krankenhaus-Oberarzt Edbert Bitzenhofer

Der frühere Oberarzt der Inneren Abteilung, Edbert Bitzenhofer, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. 35 Jahre am Krankenhaus Bad Säckingen im Einsatz

Bad Säckingen (msb) Im Alter von 76 Jahren ist der bekannte Bad Säckinger Mediziner Edbert Bitzenhofer vergangene Woche verstorben. Er hatte mit kurzen Unterbrechungen seine gesamte berufliche Laufbahn am Bad Säckinger Krankenhaus verbracht. 35 Jahre lang war er dort als Oberarzt der Inneren Abteilung eine feste Institution. Zwischenzeitlich war er sogar deren Leiter. 2006 wurde der Verstorbene in den Ruhestand verabschiedet, stand dem Krankenhaus aber auch danach für Vertretungsaufgaben zur Verfügung.

Edbert Bitzenhofer wurde am 6. Januar 1941 in Bad Säckingen geboren. Medizin studierte er in Erlangen und Tübingen. Eine einjährige Medizinalassistenz verbrachte er im Bad Säckinger Marienhaus und in der geburtshilflich-gynäkologischen Abteilung des Krankenhauses. Am 1. Januar 1970 erhielt Edbert Bitzenhofer seine Approbation. Zunächst arbeitete er daraufhin als Assistenzarzt der Inneren Abteilung. Nach einer einjährigen Weiterbildung am Kantonsspital Basel wurde er im August 1974 Oberarzt. Zwischen 1989 und 1990 leitete er die Innere Abteilung kommissarisch, bis der frühere Chefarzt der Inneren, Gerd Lunke, die Geschäfte übernahm.

Bei Edbert Bitzenhofers Verabschiedung in den Ruhestand, würdigten die Krankenhausverantwortlichen insbesondere dessen enorme Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit, die weit über das übliche Maß hinausgegangen sei. Nicht einen Tag habe er sich krank gemeldet. Für Nachwuchsärzte sei Bitzenhofer zudem ein hervorragender Lehrmeister gewesen und habe zudem wegen seiner freundlichen Art einen hohen Stellenwert bei den Patienten genossen.

Die Abdankungsfeier ist am Montag, 23. Januar, um 10.30 Uhr in der Martinskirche in Obersäckingen. Die Beisetzung beginnt um 14.30 Uhr in der Friedhofskapelle in Tiengen.