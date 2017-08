Bad Säckingen Trainer Michael Kalt sorgt in den 90er Jahren beim SV Obersäckingen für Siegestaumel

Serie 50 Jahre SV Obersäckingen: Die 1990er Jahre gehen dank des Trainers Michael Kalt als erfolgreichste Zeit in die Vereinsgeschichte des Sv Obersäckingen ein.

„Wer kann den SV Obersäckingen noch stoppen?“ oder „SV Obersäckingen mausert sich zum Pokalschreck vom Oberrhein“. Die Schlagzeilen der Presse in den 1990er Jahren überschlugen sich. Eine Traumzeit für den Sportverein Obersäckingen und gleichzeitig die Erfolgreichste in der Vereinsgeschichte. In diesem Jahrzehnt stieg die Aktivmannschaft des SV Obersäckingen gleich zweimal in die Bezirksliga auf und in diese Zeit fiel auch der Gewinn des damals namhaften Wehratalpokals. Mit den siegreichen Begegnungen gegen zwei Landesligisten im Bezirkspokal haben sich die Fußballer um den damaligen Trainer Michael Kalt überregionale Bedeutung erworben und Glanzpunkte gesetzt. Erst ein knappes 0:1 gegen den Verbandsligisten SV Villingen 08 auf eigenem Platz beendete die Erfolgsgeschichte. Danach folgte ein tiefer Fall, von dem sich der Verein nur allmählich wieder erholt hatte.

Die Erfolgsgeschichte des Vereins ist eng mit Trainer Michael Kalt verbunden. Er schaffte es, die bestehende Mannschaft zu motivieren, durch Neuzugänge zu verstärken und zu formen. Bereits von Beginn an hat er den Aufstieg in die Bezirksliga in Angriff genommen. „Nur der Titel zählt“, war Kalts Devise damals und darauf hat er hingearbeitet. Der Erfolg stellte sich schnell ein und nichts mehr schien die Mannschaft stoppen zu können. Parallel zur Bezirksliga wurden gleichzeitig auch die Spiele im Bezirks- oder Vereinspokal ausgetragen. Und auch da überraschte der SV Obersäckingen die Fußballwelt entlang des Hochrheins. Die Spieler brachten großen Vereinen wie SV Weil oder SV Kirchzarten das Fürchten bei und stellten alles auf den Kopf. Die Obersäckinger Kicker haben damals Pokalgeschichte geschrieben und über die Hochrheinregion hinaus für Begeisterung gesorgt.

Die erfolgreiche Serie der Obersäckinger in den 1990er Jahren blieb auch dem damaligen Bürgermeister – und ebenfalls großem Fußballfan – Günther Nufer nicht verborgen. Stolz in weißem Hemd und grüner Krawatte, machte sich die Mannschaft auf ins Schloss Schönau zum Empfang beim Bürgermeister. Als Dankeschön erhielt Nufer ebenfalls einen Binder in den Vereinsfarben, was ihn zu dem Ausspruch verleitete: „Ich bin ein Obersäckinger.“ Doch mit dem Ende des Jahrzehnts endete auch die Erfolgsserie des SV Obersäckingen. Nach dem zweiten Aufstieg in die Bezirksliga ging es nach einem Jahr wieder zurück in die Kreisliga. Einmal mehr war die Bezirksliga eine Hausnummer zu groß und die tiefe Ernüchterung war spürbar. Zum Saisonende hatte die komplette erste Mannschaft den SV Obersäckingen daraufhin verlassen und die Spieler haben zu anderen Vereinen gewechselt. Von den einst drei Aktivmannschaften mit rund 40 Akteuren sind bloß sieben Mann übrig geblieben. Ein Schlag, von dem sich der inzwischen erfolgsverwöhnte Verein nur langsam erholte.