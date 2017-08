Bad Säckingen Tourist sucht verzweifelt sein Auto

Nach einem Stadtbummel war das Fahrzeug nicht mehr aufzufinden. Die Polizei half schließlich beim Suchen.

Ein Tourist aus Italien hat laut Polizei am Montagabend verzweifelt sein Auto gesucht, aber nicht gefunden. Der 71-Jährige machte am Abend einen Bummel durch die Innenstadt. Um 22 Uhr hatte er genug gesehen und ging zu seinem Auto, was allerdings spurlos verschwunden war. Trotz intensiver Suche blieb das Auto wie vom Erdboden verschluckt. Daraufhin wandte sich der mittlerweile verzweifelte Mann an die Polizei. Die Ordnungshüter beruhigten ihn und machten sich anschließend gemeinsam mit ihm auf die Suche nach dem verschollenen Fahrzeug – und waren erfolgreich. Das Auto war nicht gestohlen worden, sondern stand ordentlich geparkt auf dem Parkplatz beim Finanzamt. Der Tourist war überglücklich, sein Auto wieder zu haben. Er bedankte sich überschwänglich und machte sich dann auf den Weg zu seinem Hotel.