Bad Säckingen Tourismus- und Kulturamt Bad Säckingen will jungen Menschen Klassik näherbringen

Der Kammermusikabend steht dieses Jahr im Zeichen der jüngeren Generation: Schul-Cellist Benedikt Brandt nimmt bei einem Workshop mit dem Musiker Leonard Elschenbroich teil. Im Dezember wird sich der Pianist Christoph Reuter auf eine ganze Klasse konzentrieren. Schulen, die an einem Workshop interessiert sind, können sich beim Tourismus- und Kulturamt melden.

Bad Säckingen – Musik für Kinder und junge Leute, Musik mit jungen Leuten und Kindern, Musik für das Publikum für Morgen. Im 70. Zyklus der Kammermusikabend geht das Tourismus- und Kulturamt Bad Säckingen ganz neue Wege. Das aber nicht alleine: In Zukunft gibt es ein Kooperation mit den Lehrern und den Kindern der Jugendmusikschule Bad Säckingen.

"Wir möchten den Kindern und Jugendlichen die Kultur und die klassische Musik näher bringen", so Christinee Stanzel vom Tourismus- und Kulturamt. "Wir möchten die Zuhörer für die Zukunft gewinnen". Darum wird es im Rahmen der Kammermusikabende und der Bad Säckinger K-Reihe auch Programmpunkte für und mit Kindern und Jugendlichen geben. Den Anfang macht bereits am Freitag, 5. Mai, der Solo-Cellist Leonard Elschenbroich. Vor seinem offiziellen Konzert um 19.30 Uhr im Kursaal, wird der Musiker einen Kurzworkshop mit Benedikt Brandt, Schüler in der Jugendmusikschule und dem Scheffel-Gymnasium sowie Cellist im Schulorchester, durchführen. "Das Ergebnis dieses Coachings kann das Publikum dann unmittelbar vor dem eigentlichen Konzert hören", so Stanzel weiter. Für dieses Coaching hat sich Benedikt Brandt, der im Alter von sechs Jahren mit dem Cello-Spiel begonnen hatte, eine auf das Cello umgearbeitete Arie aus "Königin der Nacht" ausgesucht. "Im nächsten Jahre möchten wir diesen Workshop mit einem anderen Künstler und dann mit Trompeten weiterführen", verrät die Kulturreferentin.

Mit dem Pianisten Christoph Reuter, der auch Eckart von Hirschhausen auf der Bühne musikalisch begleitet, wird es dann am Freitag, 1. Dezember weitergehen. Der Pianist konzentriert sich aber nicht auf einen Schüler, sondern gleich auf eine ganze Schulklasse. "Reuter nimmt sich am Vormittag vor seinen Auftritt vier Mal jeweils eine Schulstunde Zeit für die Schüler", so Christine Stanzel weiter.

Weiterführende Schulen, die an einem Workshop mit dem Künstler interessiert sind, können sich beim Tourismus- und Kulturamt melden. Während bei den Workshops eher an die Jugendlichen gedacht wird, sind die Kinder gemeinsam mit Kika-Moderator Juri Tetztlaff am Sonntag, 13. November, an der Reihe. Diesmal entführt er seine jungen Zuhörer in die Märchenwelt von "Hansel und Gretel" um 18 Uhr im Kursaal. Und am Donnerstag, 9. November, gibt es ein zauberhaftes Singspiel mit der Musikbühne Mannheim, von "Rapunzel", einem Märchen der Gebrüder Grimm.