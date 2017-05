Bad Säckingen Tourismus im Wandel: Tourismus GmbH hat Umstrukturierung geschafft

Die Tourismus GmbH hat den Wandel hin zu einem städtischen Amt gut vollzogen. Zwar drückt personell der Schuh, und Amtsleiter Stefan Thomas wird schon in wenigen Wochen Bad Säckingen verlassen. Allerdings hat das Team eine Menge in Planung und will den Tourismus grundlegend neu konzeptionieren. Der Rhein soll dabei eine wichtigere Rolle spielen.

Bad Säckingen – Eine Menge hat sich getan, seitdem die Tourismus GmbH aufgelöst und in ein städtisches Amt für Tourismus und Kultur umgewandelt wurde. Und eine Menge Pläne aber auch Herausforderungen stehen in den kommenden Monaten und Jahren an. Einen Überblick über Aufgaben, Veränderungen und Ziele gaben der scheidende Tourismus-Chef Stefan Thomas und seine vier Mitarbeiterinnen plus Auszubildende dem Gemeinderat in jüngster Sitzung. Bürgermeister Alexander Guhl zeigte sich auf Nachfrage unserer Zeitung mit dem Geleisteten hoch zufrieden: "Es zeigt sich, dass hier trotz organisatorischer Veränderung eine Menge läuft, und das in wirtschaftlich vertretbarem Rahmen."

Eine große Schwierigkeit stelle derweil die Personalsuche dar: Auch das Tourismus- und Kulturamt sei personell angespannt. Eine Stelle sei seit Monaten vakant, wie Amtsleiter Stefan Thomas erklärte. Es mangle an geeigneten Bewerbern. Derweil steht bereits eine weitere Personalie ins Haus, denn Stefan Thomas hat gekündigt und wird die Stadt Ende Juni verlassen. Doch eine geeignete Nachfolge sei bereits vorhanden, so Bürgermeister Alexander Guhl. Eine Entscheidung soll in Kürze getroffen werden. Doch auf jeden Fall kann sich der oder die neue Vorgesetzte auf ein ebenso kompetentes, fortbildungswilliges und engagiertes Team stützen, wie Stefan Thomas resümierte. Und dieses habe sich eine ganze Reihe von Zielen gesteckt.

Dies gilt insbesondere für die Weiterentwicklung des Tourismuskonzepts, das laut Thomas "dringend weiterentwickelt werden sollte". Wichtiges Ziel der Bad Säckinger Touristiker sei es, den Rhein noch stärker in das touristische Geschehen einzubinden, etwa durch Schaffung neuer Angebote. Einiges in Bewegung sei etwa in Sachen Kanutourismus. Hier laufen auch grenzüberschreitend Gespräche mit anderen Gemeinden, um ein Netzwerk herzustellen. Besonderes Potenzial bietet nach Ansicht von Thomas die Schaffung von Hausboot-Angeboten. Die technische Machbarkeit stehe bereits fest, nun gehe es zum einen um ein realisierbares Konzept. Denkbar wären hier etwa Übernachtungsmöglichkeiten aber auch gastronomische Angebote auf dem Wasser. Zum anderen müssten wohl auch Investoren an Bord geholt werden, um ein solches Angebot zu finanzieren.

Potenzial bietet im Übrigen auch der Hallwyler Hof, den die Tourismus GmbH betrieben hat. Dieser ist zwar seit Oktober geschlossen. "Es gibt aber Interessenten für die Übernahme des Betriebs. Gespräche sind derzeit noch im Gange", so Thomas. Gerade für Radtouristen sei das Haus als Übernachtungsquartier interessant, insofern wäre ein Weiterbetrieb wünschenswert.

Pläne und Ziele des Tourismusamtes