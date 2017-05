Bad Säckingen Tourismus GmbH Bad Säckingen wieder in den schwarzen Zahlen

Tourismus GmbH Bad Säckingen wieder in den schwarzen Zahlen

Die städtische Tochter ist nach ihrer Entkernung wieder flüssig und kann 600.000-Euro-Darlehen an die Stadt zurückzahlen.

Nachdem die angeschlagene Tourismus GmbH ihr operatives Geschäft verloren hat, schreibt sie wieder schwarze Zahlen und soll im laufenden Jahr einen Überschuss von 750.000 Euro erwirtschaften. Das teilte die künftige Tourismuschefin Gabriele Wöhrle-Metzger diese Woche dem Gemeinderat mit. Das Geschäft der früheren GmbH wurde auf Stadtverwaltung und Stadtwerke bei gleichzeitiger Personaleinsparung aufgeteilt. Verantwortlich ist die GmbH noch für Waldbad und Quellen. Die Tourismus GmbH kann sogar das Liquiditätsdarlehen über 600 000 Euro, das die Stadt der GmbH im Krisenjahr 2016 gewährt hatte, noch dieses Jahr zurückbezahlt werden.

Wirtschaftlich abhängig ist die Tourismus GmbH weiterhin von der Gewinnabführung ihres Tochterunternehmens, den Stadtwerken. 1,6 Millionen Euro sollen die Stadtwerke in diesem Jahr bringen. Dazu kommen noch Umsatzerlöse von Schwimmbad und Heilquelle in Höhe von 220 000 Euro (Eintritt, Pacht Kiosk, Verkauf Thermalwasser etc). Der Personalaufwand für die vier verbliebenen Mitarbeiter und den Geschäftsführer schlägt noch mit 210.000 Euro zu Buche.