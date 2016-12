Bad Säckingen Tolles Konzert: Elf Sänger bringen das Gloria-Theater zum Kochen

Bei ihrem Auftritt ziehen die "Golden Voices of Gospel" ihre Zuhörer rettungslos in ihren Bann. Begeisterung kennt keine Grenzen

Ein gelungenes Konzert benötigt nicht unbedingt ausgefallene Kostüme oder große Showeinlagen. Bei manchen genügt Lebensfreude, musikalisches Talent und Spiritualität. Diese drei Kriterien erfüllten "The Golden Voices of Gospel" bei ihrem Auftritt am Freitagabend in Bad Säckingen. Die Formation, bestehend aus elf Künstlern, verwandelte das Gloria-Theater in eine "Black Church", wie man sie aus den USA kennt.



Mit bekannten Gospelstücken wie "Oh Happy Day" kreierten die Virtuosen eine einzigartige Atmosphäre mit viel Gänsehautgarantie. Das Konzert war von Beginn an einfach nur mitreißend. Die Instrumentalisten am Schlagzeug und Keyboard boten eine sanfte Grundlage für die kraftvollen Stimmen der Sänger, die in weiß-violetten Gewändern die Bühne betraten. Ensemble-Leiter Reverend Dwight Robson mit seiner sympathischen Art und forderte das Publikum zum Mitmachen auf. Mit dem temperamentvollen Eröffnungsstück "Thank You Lord" vermittelten die Künstler nicht nur ihr Talent, sondern auch eine Spiritualität, die das gesamte Konzert kennzeichnete. Bei African-American-Spirituals wie "Swing Low, Sweet Chariot" oder "Motherless Child" sprang der melodische Funke auf das Publikum über.



Die musikalische Symbiose aus kraftvollen Soli und harmonischem Hintergrundgesang erzeugte eine feierliche Stimmung im prall gefüllten Gloria-Theater. Gegen Ende des ersten Programmteils hielt es die Zuhörer nicht mehr auf ihren Plätzen. Sie tauchten ein in die Lebensfreude der Darbietungen. Sowohl "The Golden Voices of Gospel" als auch das Publikum tanzten ausgelassen und riefen gemeinsam "Higher, Higher", während sie ihre Hände ausstreckten.

In weißer Abendrobe eröffneten die Künstler ihren zweiten Programmteil. Mit dem Duett "His Eye Is on the Sparrow" ging es sehr emotional weiter. Um das Konzert aufzulockern, steuerte Reverend Dwight Robson kurzweilige Anekdoten bei. Mit amerikanischem Akzent beschrieb er dem Publikum, wie seine Großmutter ihn jeden Sonntagmorgen in die Kirche schickte. Die Sänger untermalten die Geschichte mit einem Medley aus Gospelliedern.

Zum Ende des Programms ging es von einem Klassiker zum nächsten. Robson stimmte feierlich "O Tannenbaum" an und animierte zum Mitmachen. "Oh Happy Day" durfte natürlich nicht fehlen und bildete zugleich das glanzvolle Finale eines gelungenen Abends. Wiederum waren die Zuhörer während "Oh Happy Day" aufgestanden und sangen mit, was direkt in Standing-Ovations überging. Die Begeisterung ließ sich aus den Gesichtern und den jubelnden Zurufen entnehmen.