Todtmoos Todtmoos: Bagger schaufeln fleißig

Die Arbeiten an der Wehratalstraße im Sanierungsgebiet Vordertodtmoss III sind angelaufen. Ausbau und Modernisierung sind mit 1,51 Millionen Euro kalkuliert

Todtmoos – Der Ausbau und die Modernisierung der Wehratalstraße als erster Bauabschnitt im Sanierungsgebiet Vordertodtmoos III wurde vor kurzem begonnen und liegt nach Informationen des zuständigen Ingenieurbüros im Plan. Der neue Projektleiter Andree Binninger stellte dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die Planung nochmals im Detail vor. Bei der Ausschreibung konnte ein guter Angebotspreis erzielt werden, wie der Projektleiter erklärte. Nach der Kostenrechnung beläuft sich die Bausumme auf insgesamt 1,51 Millionen Euro, die bislang um 15 Prozent unterschritten wurde.

Etwas Kopfzerbrechen bereitete der von den Räten gewünschte Erhalt der Friedhofsmauer. Hier ging es um die Standsicherheit der Natursteinmauer. Diese muss durch einen Geologen noch geprüft werden. Eine Stützmauer aus Beton wurde vom Gemeinderat nicht befürwortet. Wenn die Bauarbeiten im entsprechenden Abschnitt angelangt sind, soll über diese Maßnahme zusammen mit dem Gemeinderat entschieden werden. Die Parkplätze bei der Wehratalhalle und auf dem Friedhofsparkplatz werden neu angeordnet und verlaufen dann quer zur Straße. Insgesamt werden nach der Maßnahme mehr Parkplätze zur Verfügung stehen. Nach Informationen von Andree Binninger wird die Straße auf 5,5 Meter verbreitert und ein Gehweg von 1,5 Metern Breite angelegt. Dieser führt aber nicht mehr wie bislang zur Landesstraße sondern endet an der Zufahrt zur Feuerwehr. Die Straßenbeleuchtung wird ebenfalls angepasst. Alle 30 Meter wird eine LED-Lampe installiert. Die Stromtankstelle für Elektrofahrzeuge wird in die Wehratalstraße verlegt.

In Planung ist eine Fußgängerbrücke vom Talgebäude als Zugang zum Schmidts Markt. Das beschädigte Kanalnetz soll auf einer Länge von 660 Metern erneuert und von einem Mischsystem in ein Trennsystem geändert werden. Im Bereich des zweiten Bauabschnittes soll ein Torbild als Zufahrt zur Ortsmitte geschaffen werden. Der Pavillon im Alten Kurpark wird eine direkte Verbindung zur Minigolf-Anlage erhalten. Die Straßengliederung soll durch flache Pflasterbänder gestaltet werden. Ingomar Franz (Freie Wähler) kritisierte in der Sitzung, das die detaillierten Pläne seiner Meinung nach dem Gemeinderat etwas spät vorgelegt worden seien. Er wünsche sich vor der Umsetzung der weiteren Bauabschnitte eine Rücksprache mit dem Ratsgremium und dem Planungsbüro. Dies wurde von Bürgermeisterin Janette Fuchs zugesichert.

Zur Baumaßnahme

Landessanierungsprogramm Vordertodtmoos III: Die Sanierung ist in drei Abschnitte gegliedert. Im ersten Teil wird die Wehratalstraße von der Abzweigung der L 148 bis zur Schwarzenbacher Straße saniert. Es folgt ein zweiter Abschnitt vom Kreuzungsbereich Schwarzenbacher Straße bis zur Minigolf-Anlage. Der dritte Bauabschnitt umfasst den Bereich Salesiaweg. Im Zuge der Sanierung werden bereits Leerrohre für das Breitbandnetz und die Fernwärmeheizung verlegt.