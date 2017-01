BadSäckingen Tobias Katze serviert Literatur mit geistreichen Nebenwirkungen

Wie schonungslos und zynisch man mit Depression umgehen kann, zeigte Autor Tobias Katze bei seiner Lesung im Sigma-Zentrum.

Bad Säckingen (ebr) „Man darf über sein Schicksal keine Witze machen – man muss sogar.“ Dies ist die Überzeugung von Tobias Katze, dem Autor von „Morgen ist leider auch noch ein Tag“. Und der Untertitel seines Buches „Irgendwie hatte ich von meiner Depression mehr erwartet“ deutet es an, dass Humor ein existenzieller Lebensretter sein kann.

Der Autor gab am Montagabend im vollbesetzten Vortragsraum des Sigma-Zentrums eine Leseprobe aus seinem Bestseller und bot zugleich amüsante und espritvolle Unterhaltung. Schonungslos und manchmal zynisch spricht Tobias Katze über seine Erkrankung. Selbstironisch und unterhaltsam erzählt er Geschichten über sein Leben mit der psychischen Störung, welche er mit vier Millionen Menschen in Deutschland teile. Aber Depressionen hätten nicht nur positive Seiten, meinte der Autor mit hintergründigem Humor. Und ein Blinder sollte nicht nur immer schwarz sehen, ein weiteres Bonmot in der weitreichenden Sprachgewandtheit von Tobi Katze.

Lachen war angesagt und lieferte den Beweis, dass Humor auch eine bedeutende Therapieunterstützung sein kann. Der Autor schrieb sich seine Krankheit sozusagen von der Seele. „Das gute an einer Depression ist, dass man sich selber kennenlernt“, sagt Tobias Katze lakonisch und erntet dafür einmal mehr kräftigen Applaus. Auch für seinen heiter verfassten Dialog mit seinem Therapeuten. Der Autor mit rheinländischem Humor findet es jedenfalls Klasse, wenn jemand zu seiner Depression steht und er findet es mutig, wenn jemand mit nur einem Bein zu seinem Handicap steht – Live-Literatur mit geistreichen Nebenwirkungen.

Wobei die Nebenwirkung Humor die große Hilfe ist, wie man durch eine Lebenskrise kommen kann. Katze bietet in seinem sehr persönlichen und selbstkritischen Buch humorvolle Hilfestellung zur Selbstbefreiung. Er gehe mit seinem Schicksal an die Öffentlichkeit, um zu zeigen, dass man sich dafür nicht zu scheuen brauche – denn dies öffne den Weg zur Befreiung. Tobias Katze erntet abschließend frenetischen Applaus vom Publikum. Den hatte er sich auch verdient – denn irgendwie hatte Tobias Katze von seiner Depression mehr erwartet.