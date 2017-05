Bad Säckingen Tierisch: Das Balzverhalten des testosterongesteuerten Jungbullen vor dem Einkaufszentrum

So ein Einkaufszentrum ist für junge Leute ein attraktiver Tummelplatz. In der Bad Säckinger Innenstadt zum Beispiel lässt neuerdings H&M die Mädchenherzen höher schlagen. Das bleibt selbstverständlich auch den jungen Männern nicht verborgen, die die Straße vor dem Einkaufszentrum nun verstärkt für lautstarke Balzrituale nutzen...

Als „Berliner Kissen“ bezeichnet der Fachjargon die neuen Schwellenbauwerke, die vor den Beck-Arkaden für Verkehrsberuhigung sorgen. Doch kaum ist das erste von drei geplanten Kissen fertig, gibt es ordentlich Diskussionsstoff. Manche sehen darin bereits einen potenziell höchst gefährlichen Eingriff in den täglichen, mehr oder weniger beschaulichen Autokorso durchs Städtle. Übrigens ist ja noch eine signifikante Gefahrenquelle hinzugekommen, seit der der Teenie-Ausstatter H&M seine Pforten geöffnet hat. Denn seither ist ja auch der Anteil an junger, weiblicher Kundschaft eklatant angestiegen. Und wo viele hübsche, junge Damen sind, sind natürlich die testosterongeladenen Gegenstücke nicht weit. Während sich die Damenwelt gerade bei schönem Wetter in größerer Zahl auf der Treppe vor dem Einkaufszentrum sammelt – entweder um das Shopping-Vergnügen gemeinsam in Angriff zu nehmen oder die besten Erlebnisse in der Gruppe Revue passieren zu lassen – versuchen die jungen, meist PS-stark motorisierten Männer von der Straße aus auf sich aufmerksam zu machen. Mit quietschenden Reifen heizen sie hin und her, lassen ihre Motoren aufheulen und die Bässe des mobilen Soundsystems wummern. Vor den Berliner Kissen wird scharf abgebremst, vorsichtig drüber geschlichen, um ja den Spoiler nicht zu gefährden, dann wird wieder volle Kanne und mit möglichst viel Gummiverschleis auf die Tube gedrückt – in der Hoffnung, dass vielleicht das ein oder andere Fräulein kuckt. Bei der Post gibt es ein sportliches Wendemanöver, dann folgt das das gleiche Spielchen noch einmal in die andere Richtung. Und wenn die erspähte Herzdame immer noch nicht kuckt? Nun ja, dann macht man das halt mehrmals hintereinander. Das nennt man Balzverhalten und man kennt es eigentlich vor allem aus dem Tierreich. Aber so gut und lautstark wie der menschliche Pfau, der in einem aufgemotzten Auto sitzt, kann dies wahrscheinlich kein anderes Lebewesen.

saeckingen.redaktion@suedkurier.de