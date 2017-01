Bad Säckingen Thermografie-Aktion in Harpolingen: Den Wärmeverlusten auf der Spur

Bei einer Thermografie-Aktion in Harpolingen werden Gebäude mit einer Wärmebildkamera untersucht und Energiesparpotential aufgezeigt. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Im Zuge der Wärmeinitiative Bad Säckingen findet am kommenden Montag in Harpolingen eine Thermografie-Aktion statt. Mit einer Wärmebildkamera des THW Bad Säckingen werden Wärmebildaufnahmen unterschiedlicher Gebäudetypen erstellt und miteinander verglichen. Der Rundgang soll „die Hausbesitzer sensibilisieren“, sagt Johannes Jekal, Projektkoordinator der Stadtwerke Bad Säckingen.

Den Teilnehmern werden die Wärmeverluste an der Gebäudehülle verbildlicht und aufgezeigt, wie und wo man Energie effizient einsparen kann. „Die Thermografie zeigt die Gebäudeschwachstellen auf“, so Jekal. Es werden acht Gebäude, darunter vier auf dem Dorfplatz, unter der Leitung eines 2er-Teams des Technischen Hilfswerks untersucht. Neben Gemeindesaal, Schule und Kindergarten sind auch Wohngebäude unterschiedlichen Alters und Struktur dabei. „Wir haben für unsere Route ganz bewusst Gebäude mit unterschiedlichem Energiebedarf gewählt“, sagt Michael Rohrer, Leiter des Technischen Bauamts Bad Säckingen. Selbst Bürgermeister Alexander Guhl und Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer stellen ihre Wohnhäuser für die Aktion zur Verfügung.

„Es handelt sich hierbei um eine anschauliche Praxis für Gebäudebesitzer“, so Rohrer. Der Hauptenergiebedarf liege bei den Gebäuden, insbesondere an der Gebäudehülle seien effektive Ersparnisse möglich. Und Thermografie-Aufnahmen liefern „nachvollziehbare Bilder statt komplizierter Werte“. Rot markierte Aufnahmen bedeuten hohen Energieverlust, schwarze Aufnahmen stehen für geringen Verlust.

Denn in den Gebäuden schlummern enorme Potenziale, was Wärmeenergie und CO 2 -Einsparungen betrifft. Die Stadt Bad Säckingen verfolgt ambitionierte Ziele: bis zum Jahr 2050 sollen die CO 2 -Emissionen von momentan neun Tonnen im Jahr auf höchstens eine Tonne minimiert werden. „Hierfür ist eine gewaltige Leistung von allen zu erbringen“, betont der städtische Umweltbeauftragte Ralf Däubler. So sei es der Stadt ein wichtiges Anliegen, den Bürgern das Klimakonzept noch einmal näherzubringen und mögliche Maßnahmen aufzuzeigen.

Die Wärmeinitiative wurde bislang in vier öffentlichen Informationsvorstellungen mit übergeordneten Schwerpunktthemen vorgestellt. Bevor das Projekt zu Ende geht, soll nach Bad Säckingen, Rippolingen und Wallbach auch in Harpolingen das Bewusstsein für energieeffizientes Handeln nochmals gestärkt werden – und das anhand thermografischer Aufnahmen. „Um aussagekräftige Bilder mit entsprechenden Kontrasten zu erhalten, müssen die Aufnahmen im Winter gemacht werden“, sagt Jekal. Die Thermografie sei ein aufwendiges und sehr kostspieliges Verfahren: „Die Kameratechnik ist sehr teuer und die Analyse muss speziell in Auftrag gegeben werden.“

Auch deshalb spricht Däubler bei diesem Pilotprojekt von einer „Chance“ für die Stadt Bad Säckingen. Es sei „ein Privileg an diesem Fördersystem teilnehmen zu dürfen“. Das dreistufige Förderkonzept aus Vor-Ort-Check, Energiekonzept und Sanierung wird mit bis zu 1600 Euro gefördert. „Letztlich bleibt ein überschaubarer Anteil übrig, den die Leute aufbringen müssen“, sagt Däubler.

beginnt am Montag um 18 Uhr im Gemeindesaal des Rathauses Harpolingen. Nach einer Einführung in die Thermografie werden die jeweiligen Gebäude energetisch begutachtet. Anschließend beantworten die Experten alle offenen Fragen. Die Begehung dient lediglich der Anschauung, speziell ausgearbeitete Thermografieberichte können bei den Stadtwerken angefordert werden.