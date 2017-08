Bad Säckingen Teilnehmer vom Haus der Diakonie Öflingen zeigen bei Kunstaktionstagen Kreativität

Bei einem zweitägigen Malworkshop mit der Künstlerin Elena Romanzin konnten fünf Künstler mit Behinderungen aus dem hau der Diakonie Öflingen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die Werke werden im Rahmen der Ausstellung „Malschule Elena Romanzin“ im Haus Fischerzunft präsentiert.

Künstler mit geistiger Behinderung haben ihre eigene Vorgehensweise: „Sie fangen sofort an zu arbeiten, experimentieren gerne und wissen spontan, wann ihr Bild fertig ist“, erklärte die Wehrer Malerin Elena Romanzin, die am Montag und Dienstag zwei Kunstaktionstage mit Alexandra Grüner, Helmut Hermann, Egon Nußbaumer, Heidrun Meyer und Christian Steiner aus dem Haus der Diakonie in Öflingen veranstaltet hatte.

Während zweier Tage entstanden im Dachgeschoss des Hauses Fischerzunft in Bad Säckingen rund 40 Bilder zum Thema „Menschen, Dialoge, Begegnungen“. Zusammen mit ihren Schülern entwickelte Elena Romazin gestalterische Ideen, und sie unterrichtete sie im Umgang mit verschiedenen Materialien wie Soft-, Wachs- und Ölpastell. Das Ziel war, den Malern zu helfen, ihren eigenen Stil zu finden und Tipps zu geben, wie sie ihre Ideen technisch umsetzen können. Und die fünf Künstler erwiesen sich als höchst individuelle Persönlichkeiten. Elena Romazin berichtete, dass Künstler mit Behinderung weder eine Zensurschere im Kopf noch Angst vor leeren, weißen Blättern hätten.

Helmut Hermann malt am liebsten Menschen. Manche sind namenlos, aber dieses Mal porträtierte er auch Hanna und Paul Gräb. Und gerne erzählt er mit seinen Bildern eine Geschichte. So haben sich zwei Menschen unter einem Baum zusammengefunden. „Einer ist mit dem Fahrrad, einer zu Fuß gekommen“, erklärt er. Woher man das weiß? „Da steht doch nur ein Fahrrad“, beantwortete er diese „dumme“ Frage.

Ganz anders sind die Bilder Christian Steiners, der eine Vorliebe für Querformate hat. Auf einem Bild hielt er elf ähnlich aussehende Menschen fest, gleich einer Fußballmannschaft. Auf einem Extrabild malte er vier weitere Menschen. „Das sind die Begleiter“, erklärte er.

Auch Heidrun Meyer porträtierte Hanna und Paul Gräb in Pastell unter einer Sonne und Wolke. „Das ist eine gute Wolke“, meinte sie, und überhaupt herrscht in ihren Bildern eine gelöste, friedliche Stimmung. Gerne malt sie auch Blumen, denn sie stehen für „Ruhe, Geborgenheit und Wärme“. Eine Vorliebe für einen minimalistischen Stil hat Egon Nußbaumer, der mit großen runden Farbkreisen beginnt und danach Schattierungen aufträgt, so dass manche Kreise als Gesichter zu erkennen sind. Alexandra Grüner, die an einer Sehschwäche leidet, malte abstrakte Bilder mit Farbkreisen. „Die Farben wurden aber nicht so vorgegeben, vielmehr hat sie die Farben bewusst ausgewählt, und sie passen gut zusammen“, lobte die Dozentin.

Am Sonntag sind die Bilder im Haus Fischerzunft zu den Öffnungszeiten der Ausstellung „Malschule Elena Romanzin“ zu besichtigen. Einige Werke werden dann in der Wehrawaldklinik Todtmoos ausgestellt.