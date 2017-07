Bad Säckingen Taxi Kohlbrenner feiert Eröffnung in seinen neuen Räumen

Das Taxiunternehmen und Bestattungsinstitut Kohlbrenner lädt zur Besichtigung nach dem Umzug und Neubau ein.

Bei einer kleinen Feier mit geladenen Gästen haben Gregor Döbele und sein Team von Taxi Kohlbrenner und Bestattungsinstitut Kohlbrenner offiziell ihre Arbeit in den neuen Räumen in der Schaffhauser Straße 6 aufgenommen. "Es ist wichtig, einen Standort zu haben, wo man wahrgenommen wird", sagte Firmeninhaber Gregor Döbele. Rund zwei Jahre Planung und Bau liegen hinter dem Unternehmen. "Es gab immer wieder Verzögerungen", so Döbele weiter, weshalb die Firma sieben Monate auf eine Übergangslösung in Containern zurückgreifen musste. Inzwischen hat sich das Team gut eingerichtet und möchte sich am Sonntag, 16. Juli, der Öffentlichkeit vorstellen.

Von 12 bis 18 Uhr lädt das Unternehmen zu einem Tag der offenen Tür ein. Neben einem Festzelt mit Bewirtung, können die Gäste eine Rundfahrt mit dem elektrobetriebenen Tesla mit Chauffeur buchen. Es darf auch hinter die Kulissen des Taxiunternehmens und des Bestattungsinstituts geblickt werden. Das Brautmodengeschäft „Herzklopfen“ im Obergeschoss des Unternehmens hat am Sonntag seine Türen ebenfalls geöffnet.