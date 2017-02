Bad Säckingen Tauwetter: Das Eis verschwindet vom Bergsee

Lange hat die dicke Eisschicht auf dem Bergsee in Bad Säckingen der Sonne standgehalten, langsam zeiht sich das Eis aber zurück, wie dieses Bild eindrücklich zeigt.

Tauwetter: Nur ganz langsam machen sich die wärmeren Temperaturen am Bergsee bemerkbar. Lange Zeit widerstand der dicke Eispanzer den Sonnenstrahlen. Nun geht es aber ganz schnell: Von Tag zu Tag wird die Eisfläche am Bergsee kleiner und der Horizont spiegelt sich wieder in der klaren Wasseroberfläche. Bild: Karl Braun