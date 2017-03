Bad Säckingen Tatort-Kommissarin Eva Mattes wandelt im Bad Säckinger Kursaal auf den Spuren Marco Polos

Zusammen mit dem renommierte Lautten Compagney Berlin begab sich die Schauspielerin auf die Spuren des großen Fernost-Reisenden – eine außergewöhnliche Chinaserie in Wort und Musik entführte die Besucher dabei in fremde Kulturen.

Bad Säckingen – „Da legst die nieder plim plam plum!“. Das wäre vielleicht der Kommentar von Karl Valentin gewesen über den reizenden Abend „Die Reisen des Marco Polo oder Nichts über China!“ in der Reihe „Kultur im Kursaal“. Eva Mattes, bekannt als Konstanzer Tatort-Kommissarin, und die renommierte Lautten Compagney Berlin begaben sich auf die Spuren des großen Fernost-Reisenden.

Es wurde eine Konzert-Lesung mit witziger Text-Inszenierung von Christian Filip (Nehrkorn-Textkombinat). Die gelungene Buch-Einrichtung destilliert vieles aus Marco Polos Reiseberichten in Briefform an eine unbekannte Geliebte. Bei dem Programm spielt dann keine Rolle mehr, ob der Kaufmann Marco Polo wirklich in China war, ob das Mythos oder historische Realität ist.

Dieser literarisch-musikalische Bilderbogen war ein ganz persönlicher Reisebericht mit einer Fusion aus italienischem Frühbarock und traditioneller chinesischer Musik. Der Zuhörer wurde zum heimlichen Grenzgänger zwischen den Kulturen in Ost und West, hier Venedig, dort Peking, und Eva Mattes – ohne Fächer – baute die Brücke zwischen den Kulturen.

Die Sprecherin verschwand etwas hinter dem großen schwarz verhangenen Tisch, aber dank ihrer schauspielerischen Präsenz und klangvollen Stimme folgte man ihr gebannt ins Reich des Großkhans Kublai Khan, in die Mongolei, überall hin, das Polo seiner Geliebten beschrieb, nach Armenien, Georgien, nach Mossul. Aber nichts über China! Das Wort China kommt in der Textfassung nicht vor.

Die Musiker sind in die szenische Lesung eingebunden. Sie zischen, flüstern Geisterstimmen und deklamieren das „Chinesische Couplet“ des Komikers Karl Valentin, antworten auf dadaistische Nonsens-Verse wie „Titschi tatschi makka zippi zippi zappi, Guggi dutti suppi Mongolei“ im Chor bayrisch mit „Was ist des?“, imitieren Laute und Stimmen, die man in der Wüste hört. Und Eva Mattes lässt auch mal einen bayrisch-diatonischen Jodler los.

An diesem außergewöhnlichen Reiseabend, bei dem man sich die Bilder imaginieren musste, spielte das exquisite Alte-Musik-Ensemble frühe Barockmusik, festliche Tanzmusik mit tänzerischen Chaconne- und Passacaglia-Rhythmen. Zum musikalischen Höhepunkt wurde Claudio Monteverdis Madrigal „ Si dolce è il tormento“, dargebracht von den beiden Lauten: ein Moment der Verzauberung.

Die versierte Pipa-Spielerin Wang Weiping, ganz aus der chinesischen Tradition kommend, tremolierte auf ihrem Instrument und führte in ungewöhnliche Klangwelten. Für lautere Töne sorgte Perkussionist Peter A. Bauer in seinen energischen Trommelsoli.

Geleitet wurde die Lautten Compagney von dem hochvirtuosen Blockflötenspieler Martin Ripper, der auch mal zur chinesischen Flöte Bahu griff. Ein Abend, der nach Moschus duftete, von Seidentüchern im Wind und Geistern in der Wüste erzählte und mit dem wunderbaren Gedicht „Die Kraniche“ von Bertolt Brecht endete.