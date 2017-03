Bad Säckingen Tafelladen in Bad Säckingen nach Umbauzeit eröffnet

Im Bad Säckinger Hotzenweg ist die Einrichtung des Caritasverbandes Hochrhein nach dreimonatiger Umbauzeit offiziell eröffnet worden.

Dass das mit dem neuen Tafelladen noch einmal etwas wird, das hätte Vorstand Martin Riegraf vom Caritasverband Hochrhein nicht mehr zu träumen gewagt. Knapp drei Jahre war die Caritas auf der Suche nach neuen Räumen für die bisherigen Räume der Tafel in der Hildastraße und im Hotzenweg ist sie endlich fündig geworden. Nach einer dreimonatigen Umbauphase haben sich die Räume der Bäckerei Schmid, die über einhundert Jahre für das tägliche Brot in der Bevölkerung gesorgt hat, in die Räume gewandelt, die jetzt das tägliche Brot an die Leute weitergibt, denen es nicht so gut geht. Im Rahmen einer Feier ist die neue Tafel im Hotzenweg, versehen mit dem kirchlichen Segen des evangelischen Pfarrers Winfried Oelschlegel und dem Diakon der Seelsorgeeinheit, Stefan Jaekel, am Freitag offiziell seiner Bestimmung übergeben worden.

"Ohne Sie gäbe es die Tafel gar nicht", betonte es Riegraf in Richtung der insgesamt 46 ehrenamtlichen Mitarbeiter, die momentan im Bad Säckinger Tafelladen beschäftigt sind. Insgesamt 9000 Arbeitsstunden investieren diese Mitarbeiter jährlich. Die Fahrer des Tafelladens, die drei Tage in der Woche die Waren in den Märkten in der Umgebung einsammeln, legen jährlich 11 400 Kilometer mit dem Auto zurück, um den Tafelladen mit Lebensmitteln zu bestücken. Und quasi als "Schere" zwischen den ehrenamtlichen Mitarbeitern und den Hauptamtlichen der Caritas, fungiert Ewaldine Schwarz, die das alles managt. Auch bei ihr bedankte sich Martin Riegraf für ihre Arbeit.

"Die Tafeln werden zunächst als Armutsprojekt wahrgenommen", so Riegraf. "Aber gemeinsam mit anderen Einrichtungen ermöglichen die Tafeln teilhaben." Denn mit der Möglichkeit, günstige Lebensmittel einzukaufen, bliebe auch den Menschen mit weniger Geld die Möglichkeit, Geld übrig, um an den schönen Dingen im Leben teilzuhaben. Neben den Gästen aus Politik und Wirtschaft, waren auch die am Umbau beteiligten Handwerker zur Feier geladen. "Die Handwerker haben alle Hand in Hand an dem Umbau gearbeitet und deshalb war die Arbeit auch in dieser kurzen Zeit möglich", bedankte sich Geschäftsbereichsleiter Bernhard Gampp, zuständig für die Tafeln des Caritasverbandes Hochrhein im Landkreis Waldshut, bei den Gästen. Tafelladen-Vermieter Michael Schmid lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Hochrhein: "Ich freue mich, dass wir mit Ihnen ein weiteres, engagiertes Modell gefunden haben."